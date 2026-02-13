Juventus, tegola Khephren Thuram: a forte rischio la sfida con l'Inter per un edema osseo
Possibile tegola dell'ultimo minuto per Luciano Spalletti e la sua Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter che si giocherà a San Siro nella serata di domani alle 20.45.
Nello specifico, riporta Sky Sport, è a fortissimo rischio la presenza in campo di Khephren Thuram, perno della mediana bianconera e atteso protagonista visto anche lo scontro a distanza col fratello Marcus, attaccante dell'Inter. Il centrocampista francese, spiega l'emittente, rischia di saltare il big match per colpa di un edema osseo. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, ma alla vigilia della sfida la sua presenza non è affatto certa. Nel caso in cui l'assenza dovesse essere confermata, per sostituirlo Spalletti punterebbe su Teun Koopmeiners.
