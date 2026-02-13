Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mantova, Modesto: "Serve coraggio e più frizzantezza. VAR? Gli errori vanno accettati"
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:05Serie B
Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Catanzaro. Queste le sue parole riportate da Mantovauno.it.

La sconfitta dell’ultimo turno è ancora viva: «Brucia perché abbiamo rivisto situazioni in cui potevamo fare molto meglio. La squadra ha capito cosa non ha funzionato. Il risultato dispiace, ma ora bisogna voltare pagina». Il tempo per preparare la prossima gara è stato ridotto al minimo: tra recuperi e lavoro specifico, lo staff ha cercato di ottimizzare ogni dettaglio. «Il Catanzaro è una squadra organizzata, con un’identità precisa. Ha qualità nel palleggio ma sa essere anche diretta, con attaccanti dalle caratteristiche diverse e centrocampisti che verticalizzano con continuità. Per certi aspetti mi ricorda il Venezia tra le squadre affrontate finora».

Terza partita in pochi giorni, inevitabile pensare alle rotazioni. A Reggio alcune scelte iniziali non hanno inciso come previsto, ma Modesto chiarisce: «Cambiare un giocatore in corsa non è una bocciatura. A volte è una necessità legata alla partita. Mi assumo sempre la responsabilità delle scelte: mando in campo chi penso possa essere determinante in quel momento. In questo gruppo tutti devono sentirsi coinvolti, chi parte dall’inizio e chi subentra. Si può essere decisivi in ogni fase, per difendere un risultato o per ribaltarlo».

Da calabrese, Modesto sa bene cosa lo attende al “Ceravolo”: «Mi aspetto entusiasmo. A Catanzaro si vive di calcio, come a Mantova. È una piazza con storia e identità. Con il presidente Noto hanno costruito un percorso solido dalla Serie C in poi, valorizzando anche i giovani. Hanno uno zoccolo duro che gioca insieme da tempo e un metodo consolidato. Aquilani ha aggiunto qualcosa in più: la squadra è cresciuta e mi piace come interpreta le partite». Non sarà nemmeno una novità assoluta per lui: «Ho già affrontato il Catanzaro ai tempi del Rende, quando c’era Auteri. So che ambiente troveremo».

Sul piano tecnico, il messaggio alla squadra è chiaro: «Rispetto alla gara con la Reggiana voglio uno spirito diverso, meno blando. Più responsabilità individuale, più movimento, più attacchi decisi. Non voglio lentezza e sterilità nel possesso. Serve coraggio, un pizzico di sfrontatezza, ma sempre con equilibrio. Dobbiamo essere più frizzanti».

Un richiamo che riguarda anche la gestione delle diverse fasi di gioco: «Col Bari, a Pescara e a Padova abbiamo saputo alternare bene difesa e affondo. A Reggio abbiamo trovato un blocco basso e lì serviva maggiore velocità nel palleggio, più decisione nel cercare il guizzo negli ultimi metri, cross più precisi. È mancato qualcosa, anche mentalmente. Ogni partita è diversa e dobbiamo saperci adattare».

Contro il Catanzaro sarà fondamentale reggere nei momenti di pressione: «È una squadra pericolosa, ci saranno fasi in cui ci metteranno sotto. In quei momenti dovremo difenderci bene e restare lucidi».

Infine, un passaggio sul Var dopo gli episodi discussi dell’ultimo turno: «Sbagliamo tutti, io per primo, come i giocatori. Il Var è uno strumento importante, anche se relativamente recente. Gli errori possono capitare, ma le decisioni vanno accettate».

