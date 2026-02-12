Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Dopo l’Arsenal nella serata di ieri anche il Manchester United ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Women’s Champions League. Le Red Devils infatti si sono imposte sul campo dell’Atletico Madrid per 3-0 e fra sette giorni potranno gestire il vantaggio fra le mura amiche. Restano in bilico invece le sfide di Real Madrid, vittorioso ieri per 3-2 in casa del Paris FC, e Juventus che si è fatta raggiungere nel pomeriggio dal Wolfsburg in una gara terminata 2-2.
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare d’andata
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Wolfsburg-Juventus 2-2
6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)
Atletico Madrid-Manchester United 0-3
3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid-Paris FC 18:45
Arsenal-OH Leuven 21:00
Giovedì 19 febbraio
Juventus-Wolfsburg 18:45
Manchester United-Atletico Madrid 21:00
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Paris FC - Real Madrid vs Barcellona
OH Leuven - Arsenal vs Chelsea
Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione