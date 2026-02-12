Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League

Dopo l’Arsenal nella serata di ieri anche il Manchester United ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Women’s Champions League. Le Red Devils infatti si sono imposte sul campo dell’Atletico Madrid per 3-0 e fra sette giorni potranno gestire il vantaggio fra le mura amiche. Restano in bilico invece le sfide di Real Madrid, vittorioso ieri per 3-2 in casa del Paris FC, e Juventus che si è fatta raggiungere nel pomeriggio dal Wolfsburg in una gara terminata 2-2.

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Gare d’andata

OH Leuven-Arsenal 0-4

22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo

Paris FC-Real Madrid 2-3

10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)

Wolfsburg-Juventus 2-2

6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)

Atletico Madrid-Manchester United 0-3

3’ Terland, 39’ Malard, 81’ Zigiotti Olme

Gare di ritorno

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid-Paris FC 18:45

Arsenal-OH Leuven 21:00

Giovedì 19 febbraio

Juventus-Wolfsburg 18:45

Manchester United-Atletico Madrid 21:00

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

Mercoledì 18 febbraio

Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco

Paris FC - Real Madrid vs Barcellona

OH Leuven - Arsenal vs Chelsea

Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione