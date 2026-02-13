13 febbraio 2011, Simeone vince la sua prima di Serie A da allenatore. Contro il Cesena

Il 13 febbraio del 2011, al Dino Manuzzi di Cesena, i padroni di casa ospitano il Catania. Da una parte Massimo Ficcadenti, dall'altra Diego Pablo Simeone, ancora zero vittorie in Serie A, ma che era arrivato in Sicilia con la sensazione di avere davanti un predestinato. La prima fetta di stagione era marchiata Marco Giampaolo, con Antonino Pulvirenti che decise di sostituirlo. Per una squadra che ha undici giocatori argentini in campo, forse è meglio avere un condottiero con la stessa garra e un'idea di gioco combattiva, intensa.

Di qui la vittoria nello scontro salvezza. Perché al netto di chi potesse avere in attacco, come il Papu Gomez, Mascara e Maxi Lopez, sarà Matias Silvestre a sbloccare la situazione poco prima dell'ora di gioco. Una rete da parte di un difensore su palla inattiva, quasi un marchio di fabbrica anche per il prosieguo della sua carriera all'Atletico Madrid. Il Cesena prova a riconquistare il pareggio ma si espone ai contropiedi, con Gonzalo Bergessio che a cinque minuti dalla fine raddoppia. Prima vittoria di Simeone in Serie A e non sarà l'ultima.

CESENA-CATANIA 0-2

Marcatori: 57’ Silvestre, 85’ Bergessio

Cesena

Antonioli; Cassani, Von Bergen, Pellegrino, Nagatomo; Colucci, Parolo; Giaccherini, Jiménez (70’ Budan), Schelotto; Bogdani.

Allenatore: Massimo Ficcadenti

Catania

Andújar; Alvarez, Silvestre, Spolli, Capuano; Carboni, Ledesma; Gomez (78’ Llama), Ricchiuti (66’ Bergessio), Mascara; Maxi López.

Allenatore: Diego Pablo Simeone