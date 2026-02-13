Padova, Andreoletti: "Sampdoria da play off, sarà complicato. Papu unico indisponibile"

“Stiamo cercando di recuperare le energie, il Papu non è ancora disponibile, mentre Caprari sta bene anche se dobbiamo fargli acquistare maggiore minutaggio. C’è la necessità di capire chi ha recuperato meglio perché non dobbiamo rischiare di incorrere in nuovi infortuni anche perché in questo momento stiamo tutti bene a parte il Papu”. Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti parla così in conferenza stampa in vista della Sampdoria: “Domani mi aspetto di incontrare una squadra diversa da quella affrontata mesi fa nell’andata, sia dal punto di vista organizzativo sia da quello individuale. Andiamo a Genova da imbattuti, ma sarà una delle partite più complicate anche perché ora hanno molta fiducia in più rispetto al passato. - prosegue il mister biancoscudato come riporta Padovagoal.it - Ci aspetta una partita tosta e sarà una bella prova per noi”.

“Credo che la Sampdoria raggiungerà la zona play off. - prosegue Andreoletti – Per questo andrà affrontata cercando di non farci sorprendere dal loro atteggiamento e rimanendo dentro la partita. Inoltre sarà importante mantenere l’equilibrio e sfruttare quei momenti in cui abbasseranno l’intensità, ma non dobbiamo fare una partita solo difensiva”.

Spazio poi al mercato e alle possibili scelte: “La soluzione del 4-4-2 posso intraprenderla, ma devo trovare una struttura che ci permetta di non accoppiarci. Con il mercato abbiamo alzato parecchio la competizione interna, ma questo porta a che a fare delle scelte. Non saranno convocati Favale e Ghiglione e mi dispiace umanamente, ma questo fa capire quanto grande sia la rosa a disposizione. Avere tanti giocatori a disposizione è una carta vincente perché ci permette di mantenere il livello qualitativo e quantitativo”.