Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, nel corso della sua intervista a Lazio Style Channel, ha parlato dello stadio più bello in cui ha giocato: "San Siro, è un classico da dire ma le emozioni che si provano a giocare lì sono poche. Io poi sono nato a Milano, è lo stadio dove andavo da bambino... è bellissimo".
Qual è il segreto per giocare da giovani nell'Italia?
"Ci vuole un po' tutto, tra fortuna, il momento giusto e farsi trovare pronti negli allenamenti. Quando ho esordito io, ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori. Per esempio Thiago Motta, che ora è senza squadra. Ma lui ci credeva tanto nei giovani. Bisogna incontrare anche l'allenatore giusto che ti dà l'occasione di far vedere quanto vali, quello influisce tanto".
