TMW Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri

Il Pontedera ha deciso di esonerare il tecnico Simone Banchieri dopo il ko di Forlì di ieri sera. Il club toscano è all'ultimo posto nel girone B con 16 punti e l'ultima vittoria risale allo scorso 16 novembre, quando in panchina c'era ancora l'ex tecnico Menichini. Come raccolto da TMW il suo ritorno in panchina dopo l'esonero di Banchieri appare decisamente complicato: il mercato di gennaio ha cambiato la rosa del club che adesso non è più adatta al suo modo di giocare.

Per questo motivo, secondo quanto raccolto da TMW, il nome in pole per sostituire Banchieri è quello di Piero Braglia.