Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00Serie A
Alessio Del Lungo
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

BOLOGNA, CASTRO HA RINNOVATO FINO AL 2030. ALEKSANDAR STANKOVIC: "SOGNO DI TORNARE ALL'INTER". MILAN, IL BOURNEMOUTH HA RISCATTATO JIMENEZ. TORINO, PROLUNGANO DUE GIOVANI. LA JUVENTUS GIOCA D'ANTICIPO SU SENESI. E IL MANCHESTER UNITED PENSA A KALULU. INTER, IL MARSIGLIA NON RISCATTERÀ PAVARD: POTREBBE PROVARCI L'AL HILAL

Il Marsiglia in estate ha prelevato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto Benjamin Pavard, che però non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione. A gennaio, secondo TMW, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha sondato il terreno e non è da escludere che ci riprovi con i nerazzurri anche in estate.

La Juventus ha già deciso che Marcos Senesi sarà un obiettivo per la prossima estate e, visto il suo contratto in scadenza a giugno con il Bournemouth, prova a giocare d'anticipo. Nel frattempo, secondo Tuttosport, c'è anche chi guarda in casa bianconera: il Manchester United sta pensando a Pierre Kalulu. L'idea della Vecchia Signora però è quella di blindarlo.

Aleksandar Stankovic si è raccontato ai microfoni di Sky: "Ho cominciato a giocare a calcio a 4 anni con la maglia dell'Inter addosso, vivendo a 100 metri da San Siro. rimane un sogno come quello di tanti bambini interisti. Con un cognome come il mio non era facile. La vedo come una cosa positiva, hai qualcuno molto vicino che ha ha vissute le stesse cose prima di te. Il Brugge è un club enorme, qua sto veramente bene. Tornare all'Inter è un sogno nel cassetto. Un giorno, non si sa quando magari si avvererà. Ora come ora il mio sogno è finire qui la stagione e farlo bene. Ovunque sarà il mio futuro vorrò viverlo come questa stagione, da protagonista".

L'AFC Bournemouth conferma che Alex Jiménez è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del club a titolo definitivo. Il trasferimento è diventato permanente dopo il raggiungimento della soglia di presenze necessaria per attivare la clausola di riscatto prevista nell'accordo di prestito iniziale. Il ventenne, approdato ai Cherries prima dell'inizio dell'attuale stagione, è stato impiegato in oltre la metà delle gare ufficiali del club: un traguardo che ha fatto scattare i termini contrattuali per blindare il suo futuro sulla costa meridionale fino al 2031.

Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030.

Doppio rinnovo di contratto in casa Torino, con la società granata che ha annunciato di aver blindato due prodotti del loro settore giovanile, i due centrocampisti Zalan Kugyela e Wisdom Acquah: il primo ha firmato fino al 2028 con opzione fino all'anno successivo, il secondo fino al 2029 con opzione fino al 2030.

NOTTINGHAM FOREST, ESONERATO DYCHE. COLPO BERNAT PER L'EIBAR. STERLING RIPARTE DAL FEYENOORD. AL HILAL, KOULIBALY PROLUNGA IL SUO CONTRATTO. INGHILTERRA, TUCHEL RINNOVA FINO AL 2028. SAMPAOLI SI SEPARA DALL'ATLETICO MINEIRO. KLOSE, NUOVA INTESA CON IL NORIMBERGA. BAYERN MONACO, IDEA VERBRUGGEN PER SOSTITUIRE NEUER. BRASILE, ANCELOTTI PRONTO A FIRMARE PER ALTRI 4 ANNI

Tempi duri per gli allenatori dei top-5 campionati. Dopo quelle di Roberto De Zerbi e Thomas Frank, salta un'altra panchina: è quella del Nottingham Forest, che cambia ancora e si separa da Sean Dyche dopo il pareggio di ieri contro il Wolverhampton, ultima in classifica. La decisione è stata comunicata dal club attraverso una breve nota, nella quale si conferma la fine del rapporto professionale con il tecnico inglese.

Ad oltre sei mesi dal suo svincolo dal Getafe, Juan Bernat trova squadra in Segunda Division. È di queste ore infatti la firma sino a fine stagione del terzino sinistro con l'Eibar. L'esterno basso in carriera ha indossato le prestigiose maglie di Valencia, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Benfica, vestendo la casacca della nazionale iberica in undici occasioni.

Da quando ha debuttato in Premier League a soli 17 anni, Raheem Sterling ha vestito le maglie di Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Risolto il contratto con il club londinese lo scorso mese, l'esterno d'attacco inglese a 31 anni è rimasto senza club. Il Napoli non ha nascosto di averlo cercato, anche in estate, ma in seguito a dovute valutazioni ha abbandonato la pista. Perciò il giocatore da Premier League, 1 FA Cup, 4 Carabao Cup e 2 Community Shield ha deciso di volare in Olanda e firmare ufficialmente con il Feyenoord. La durata dell'accordo firmato da Sterling con i biancorossi è fino al termine della stagione corrente, al momento secondi in classifica ma distanti anni luce dal PSV Eindhoven capolista.

Kalidou Koulibaly continuerà a essere uno dei volti simbolo dell’Al-Hilal. Il difensore senegalese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club saudita, prolungando un’avventura iniziata due anni e mezzo fa, dopo il lungo e fortunato ciclo al Napoli e la successiva esperienza in Premier League con il Chelsea.

Il Bayern Monaco mette nel mirino Bart Verbruggen per l’estate. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il portiere del Brighton è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal club bavarese in vista della prossima stagione. Il futuro di Manuel Neuer, in scadenza di contratto a giugno, è ancora tutto da definire e i dirigenti del Bayern stanno valutando le possibili alternative. Tra queste spicca proprio Verbruggen, nazionale olandese che compirà 24 anni ad agosto e che da tempo è apprezzato ai piani alti dell’Allianz Arena.

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore dell'Atletico Mineiro. Il tecnico argentino di 65 anni ha lasciato il comando della squadra oggi, in seguito al pareggio per 3-3 contro il Remo e a una serie di risultati irregolari in questo inizio di stagione, con 2 sole vittorie e 5 pareggi in 10 partite. Secondo quanto riferito dal club brasiliano, dopo una riunione presso il centro sportivo Cidade do Galo, le parti hanno raggiunto un accordo per concludere il rapporto di lavoro.

Continuità in panchina: il Norimberga ha rinnovato il contratto del suo allenatore, Miroslav Klose. Dal giugno 2024 il 47enne guida le sorti sportive della squadra.

Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto per guidare la nazionale maggiore maschile dell’Inghilterra fino a UEFA EURO 2028, che si disputerà nel Regno Unito e in Irlanda. Dopo aver condotto i Three Lions, rimasti imbattuti, a una qualificazione da record per il prossimo Mondiale FIFA in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, Tuchel ha accettato di prolungare la sua permanenza come commissario tecnico per altri due anni.

Carlo Ancelotti è pronto a firmare un nuovo contratto di quattro anni con il Brasile, che lo confermerà come commissario tecnico della nazionale verdeoro fino al 2030. Lo rivela The Athletic: già dal mese di dicembre l'allenatore italiano era in trattativa con la Federcalcio brasiliana per estendere il suo contratto oltre i Mondiali in programma quest'estate.

Articoli correlati
Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu... Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella... Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
...con Sandro Martone ...con Sandro Martone
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa... Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa capire tutto"
La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: "Ecco come funziona" La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: "Ecco come funziona"
Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"... Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
Rinaldi racconta la sua storia fino al Parma: "All'oratorio, poi la chiamata a 14... Rinaldi racconta la sua storia fino al Parma: "All'oratorio, poi la chiamata a 14 anni"
Cassano: "Con Buongiorno il Napoli gioca in 10, è improponibile. Conte? Un genio"... Cassano: "Con Buongiorno il Napoli gioca in 10, è improponibile. Conte? Un genio"
Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"... Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"
Lupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo... TMWLupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo ha dato"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
3 Atletico, 4-0 al Barça. Simeone: "La nostra gente ne ha bisogno. Quel passaggio per Lookman..."
4 Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa capire tutto"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.1 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.2 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.3 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.4 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.5 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.6 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.7 Como, il ds Ludi: "Fabregas focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Anellucci: "Conte-Napoli matrimonio consumato. Sarri sta facendo un miracolo"
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa capire tutto"
Immagine news Serie A n.3 La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: "Ecco come funziona"
Immagine news Serie A n.4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
Immagine news Serie A n.5 Rinaldi racconta la sua storia fino al Parma: "All'oratorio, poi la chiamata a 14 anni"
Immagine news Serie A n.6 Cassano: "Con Buongiorno il Napoli gioca in 10, è improponibile. Conte? Un genio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Immagine news Serie B n.2 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.3 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.4 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.5 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.6 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Immagine news Serie C n.5 La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria
Immagine news Serie C n.6 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…