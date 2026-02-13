Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

Il Marsiglia in estate ha prelevato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto Benjamin Pavard, che però non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione. A gennaio, secondo TMW, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha sondato il terreno e non è da escludere che ci riprovi con i nerazzurri anche in estate.

La Juventus ha già deciso che Marcos Senesi sarà un obiettivo per la prossima estate e, visto il suo contratto in scadenza a giugno con il Bournemouth, prova a giocare d'anticipo. Nel frattempo, secondo Tuttosport, c'è anche chi guarda in casa bianconera: il Manchester United sta pensando a Pierre Kalulu. L'idea della Vecchia Signora però è quella di blindarlo.

Aleksandar Stankovic si è raccontato ai microfoni di Sky: "Ho cominciato a giocare a calcio a 4 anni con la maglia dell'Inter addosso, vivendo a 100 metri da San Siro. rimane un sogno come quello di tanti bambini interisti. Con un cognome come il mio non era facile. La vedo come una cosa positiva, hai qualcuno molto vicino che ha ha vissute le stesse cose prima di te. Il Brugge è un club enorme, qua sto veramente bene. Tornare all'Inter è un sogno nel cassetto. Un giorno, non si sa quando magari si avvererà. Ora come ora il mio sogno è finire qui la stagione e farlo bene. Ovunque sarà il mio futuro vorrò viverlo come questa stagione, da protagonista".

L'AFC Bournemouth conferma che Alex Jiménez è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del club a titolo definitivo. Il trasferimento è diventato permanente dopo il raggiungimento della soglia di presenze necessaria per attivare la clausola di riscatto prevista nell'accordo di prestito iniziale. Il ventenne, approdato ai Cherries prima dell'inizio dell'attuale stagione, è stato impiegato in oltre la metà delle gare ufficiali del club: un traguardo che ha fatto scattare i termini contrattuali per blindare il suo futuro sulla costa meridionale fino al 2031.

Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030.

Doppio rinnovo di contratto in casa Torino, con la società granata che ha annunciato di aver blindato due prodotti del loro settore giovanile, i due centrocampisti Zalan Kugyela e Wisdom Acquah: il primo ha firmato fino al 2028 con opzione fino all'anno successivo, il secondo fino al 2029 con opzione fino al 2030.

Tempi duri per gli allenatori dei top-5 campionati. Dopo quelle di Roberto De Zerbi e Thomas Frank, salta un'altra panchina: è quella del Nottingham Forest, che cambia ancora e si separa da Sean Dyche dopo il pareggio di ieri contro il Wolverhampton, ultima in classifica. La decisione è stata comunicata dal club attraverso una breve nota, nella quale si conferma la fine del rapporto professionale con il tecnico inglese.

Ad oltre sei mesi dal suo svincolo dal Getafe, Juan Bernat trova squadra in Segunda Division. È di queste ore infatti la firma sino a fine stagione del terzino sinistro con l'Eibar. L'esterno basso in carriera ha indossato le prestigiose maglie di Valencia, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Benfica, vestendo la casacca della nazionale iberica in undici occasioni.

Da quando ha debuttato in Premier League a soli 17 anni, Raheem Sterling ha vestito le maglie di Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea. Risolto il contratto con il club londinese lo scorso mese, l'esterno d'attacco inglese a 31 anni è rimasto senza club. Il Napoli non ha nascosto di averlo cercato, anche in estate, ma in seguito a dovute valutazioni ha abbandonato la pista. Perciò il giocatore da Premier League, 1 FA Cup, 4 Carabao Cup e 2 Community Shield ha deciso di volare in Olanda e firmare ufficialmente con il Feyenoord. La durata dell'accordo firmato da Sterling con i biancorossi è fino al termine della stagione corrente, al momento secondi in classifica ma distanti anni luce dal PSV Eindhoven capolista.

Kalidou Koulibaly continuerà a essere uno dei volti simbolo dell’Al-Hilal. Il difensore senegalese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club saudita, prolungando un’avventura iniziata due anni e mezzo fa, dopo il lungo e fortunato ciclo al Napoli e la successiva esperienza in Premier League con il Chelsea.

Il Bayern Monaco mette nel mirino Bart Verbruggen per l’estate. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il portiere del Brighton è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal club bavarese in vista della prossima stagione. Il futuro di Manuel Neuer, in scadenza di contratto a giugno, è ancora tutto da definire e i dirigenti del Bayern stanno valutando le possibili alternative. Tra queste spicca proprio Verbruggen, nazionale olandese che compirà 24 anni ad agosto e che da tempo è apprezzato ai piani alti dell’Allianz Arena.

Jorge Sampaoli non è più l'allenatore dell'Atletico Mineiro. Il tecnico argentino di 65 anni ha lasciato il comando della squadra oggi, in seguito al pareggio per 3-3 contro il Remo e a una serie di risultati irregolari in questo inizio di stagione, con 2 sole vittorie e 5 pareggi in 10 partite. Secondo quanto riferito dal club brasiliano, dopo una riunione presso il centro sportivo Cidade do Galo, le parti hanno raggiunto un accordo per concludere il rapporto di lavoro.

Continuità in panchina: il Norimberga ha rinnovato il contratto del suo allenatore, Miroslav Klose. Dal giugno 2024 il 47enne guida le sorti sportive della squadra.

Thomas Tuchel ha firmato un nuovo contratto per guidare la nazionale maggiore maschile dell’Inghilterra fino a UEFA EURO 2028, che si disputerà nel Regno Unito e in Irlanda. Dopo aver condotto i Three Lions, rimasti imbattuti, a una qualificazione da record per il prossimo Mondiale FIFA in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, Tuchel ha accettato di prolungare la sua permanenza come commissario tecnico per altri due anni.

Carlo Ancelotti è pronto a firmare un nuovo contratto di quattro anni con il Brasile, che lo confermerà come commissario tecnico della nazionale verdeoro fino al 2030. Lo rivela The Athletic: già dal mese di dicembre l'allenatore italiano era in trattativa con la Federcalcio brasiliana per estendere il suo contratto oltre i Mondiali in programma quest'estate.