Ottavio Bianchi: "Domenica un'Atalanta talmente brutta da non vedere il peggiore in campo"
Per commentare il momento dell'Atalanta è intervenuto al Corriere di Bergamo il tecnico di lungo corso Ottavio Bianchi. Queste le sue parole: "Cosa ho visto domenica? Uno stadio bello e una partita brutta. Talmente brutta che non ho visto il peggiore in campo. Un allenatore guarda sempre queste cose, ma domenica proprio non ci sono riuscito. Mi è capitato di rado, e non è una bella cosa".
Si aspettava altro dopo Marsiglia?
"A Marsiglia, guardando la tv, avevo visto anch’io buoni segnali. Ma so che la Champions è altro, perché ti dà una carica diversa e si prepara da sola. Garantisce grandi motivazioni, anche se ti porta stanchezza".
Cosa pensa dell'esonero di Juric?
"Non ho le conoscenze necessarie per giudicare, ma vista la storia tendo a fidarmi dei Percassi. Entrambi hanno sentito l’odore della canfora (olio per fare massaggi, ndr). Sia Antonio che Luca sono uomini di calcio. E da dirigenti hanno fatto cose straordinarie all’Atalanta, senza la tendenza a mangiare gli allenatori, a differenza di tanti altri loro colleghi. Quindi tendo a fidarmi delle loro decisioni".
