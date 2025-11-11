Torino, primi contatti tra Vagnati e Legia Varsavia per Kapuadi. I polacchi fissano il prezzo

Il Torino si muove già per rinforzare la difesa in vista del mercato di gennaio. Domenica scorsa, il direttore tecnico Davide Vagnati ha seguito dal vivo il match tra Legia Varsavia e Nieciecza, concentrando l’attenzione su Steve Kapuadi, centrale congolese classe 1998 con passaporto francese. Il difensore ha giocato tutti i 90 minuti, seppur il Legia abbia subito la sconfitta per 2-1 in pieno recupero.

Non si è trattato di un semplice osservatorio: la trasferta polacca testimonia che il Torino ha già avviato i primi contatti con il club e monitora da tempo il giocatore. Già a ottobre Vagnati aveva assistito a una partita di Kapuadi, segnale dell’interesse costante della società granata.

Kapuadi ha rinnovato a settembre fino al 2028, ma il Legia è disposto a trattare per 3-4 milioni di euro. Al Torino, il difensore dovrà adattarsi alla difesa a tre, dove potrebbe giocare sia al centro sia come braccetto mancino a sinistra, ruolo attualmente ricoperto solo da Masina. L’apertura del mercato invernale lascia ancora tempo per definire la trattativa. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport.