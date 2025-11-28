Como, Nico Paz nell'olimpo del calcio europeo. Meglio di lui solo Olise del Bayern
Sempre più da incorniciare la stagione di Nico Paz con la maglia del Como. Il numero dieci argentino dopo il match contro il Sassuolo appena concluso con un successo è, infatti, uno dei due giocatori con più di 5 gol e fatto più di 5 assist nei 5 principali campionati europei in stagione.
Assieme all'ex Real Madrid, con 6 gol e 6 assist c'è Michael Olise del Bayern Monaco.
5+5 - Only two players have 5+ goals and 5+ assists in the Big-5 European leagues this season:
6G+6A - Michael Olise
5G+5A - Nico #Paz
Astonishing.#ComoSassuolo #SerieA pic.twitter.com/l7CzAQftwF
— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 28, 2025
