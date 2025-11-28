Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti

La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 puntiTUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:04Serie C
Daniel Uccellieri

La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti. Di seguito il comunicato pubblicato dal CONI:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025-2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 16 settembre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

La vicenda trae origine dai deferimenti, preliminarmente riuniti, n. 3087/94pf25-26/GC/pe e n. 3101/96pf25-26/GC/pe, depositati il 31 luglio 2025, spiccati dal Procuratore Federale FIGC nei confronti, tra gli altri, della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sebastiano Stella, Amministratore Delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza; nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I), par. IX), lett. A), punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) e VI), punto 1), lett. e), delle NOIF, in ordine alle irregolarità riscontrate con riferimento agli adempimenti previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale e dalle NOIF.

La Società ricorrente, U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0039/CFA-2025-2026 della CFA, Sezioni Unite, FIGC, con cui è stato rigettato il reclamo avverso la decisione n. 0052/TFNSD2025-2026, con il quale il TFN, Sezione Disciplinare, FIGC ha comminato nei suoi confronti la sanzione di 13 punti di penalizzazione e, per l’effetto, di ridurre la sanzione irrogata nella misura minima ritenuta di giustizia e, comunque, non superiore a 6 punti di penalizzazione;

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della CFA, Sezioni Unite, FIGC, n. 0039/CFA-2025-2026, con cui è stato rigettato il reclamo avverso la decisione n. 0052/TFNSD-2025-2026 del 19 settembre 2025, con la quale il TFN, Sezione Disciplinare, FIGC ha comminato, nei confronti della ripetuta società, la sanzione di 13 punti di penalizzazione e, per l’effetto, di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Articoli correlati
Triestina, a rischio la panchina di Tesser? La Pro Patria fu già infausta per Curioni...... Triestina, a rischio la panchina di Tesser? La Pro Patria fu già infausta per Curioni...
Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma... Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"
Delli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene... Delli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene il Frosinone"
Altre notizie Serie C
Rimini escluso, Bellodi: "Situazione imbarazzante, non abbiamo più fiducia nel sistema"... Rimini escluso, Bellodi: "Situazione imbarazzante, non abbiamo più fiducia nel sistema"
La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti... La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti
Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”... TMW RadioPagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno
Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"... Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Rimini escluso dalla C, l'ex Regini: "Chi ha sbagliato deve pagare per il bene del... Rimini escluso dalla C, l'ex Regini: "Chi ha sbagliato deve pagare per il bene del calcio"
Sambenedettese, è addio con mister Palladini: panchina affidata momentaneamente a... UfficialeSambenedettese, è addio con mister Palladini: panchina affidata momentaneamente a Mancinelli
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
4 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
5 Insigne-Lazio, è fatta: l'ingaggio e quando può arrivare. Zaccagni può partire in un caso
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.1 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.2 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.3 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.4 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.6 El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta
Immagine top news n.7 Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bonucci: “A Wembley un’impresa eterna. Ecco come ho fermato Harry Kane"
Immagine news Serie A n.2 Coric e la Roma: "Mi dicevano: 'Crediamo in te'. Ma non mi facevano mai giocare"
Immagine news Serie A n.3 Saha: "McTominay abbastanza forte per giocare nel Real o nel Barça, magari nel Bayern"
Immagine news Serie A n.4 Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”
Immagine news Serie A n.5 Il Como la sblocca in 14 minuti: Douvikas rapace d'area, 1-0 al Sassuolo
Immagine news Serie A n.6 Totti: "Con Spalletti torneremo su quanto è successo. Voglio sapere come sono andate le cose"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Padova, i convocati di Andreoletti: out Lasagna, si rivede Baselli
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Avellino, i convocati di Castori: ci sono Italeng e Pietrangeli
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Vasic fuori dai titolari: partirà dalla panchina dopo l'ottima prestazione con l'Entella
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Padova, i convocati di Gorgone: prima chiamata per Faraoni
Immagine news Serie B n.5 Modena, doppia assenza contro il Cesena: assenti Di Mariano e Dellavalle
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Modena, formazioni ufficiali: Shpendi sfida Defrel, Di Mariano out per febbre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini escluso, Bellodi: "Situazione imbarazzante, non abbiamo più fiducia nel sistema"
Immagine news Serie C n.2 La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti
Immagine news Serie C n.3 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie C n.5 Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…