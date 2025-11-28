Insigne-Lazio, è fatta: l'ingaggio e quando può arrivare. Zaccagni può partire in un caso
Mattia Zaccagni non avrà più il posto garantito. O meglio, dovrà fare i conti con la concorrenza di Lorenzo Insigne alla Lazio: secondo le ultime informazioni fornite da Il Messaggero, in edicola oggi, è tutto fatto per l'arrivo dell'esterno offensivo di 34 anni. Lo storico ex capitano del Napoli, svincolato dall'estate dopo il suo addio da Toronto e dalla MLS, percepirà uno stipendio tra 1,2 e 1,3 milioni di euro, in una trattativa condotta in prima persona dal presidente Claudio Lotito per suo volere, togliendo di fatto le redini al ds Fabiani.
Trasferimento, quello di Insigne in biancoceleste, che dovrebbe avvenire tra 48 ore. Precisamente un giorno dopo il big match contro il Milan a San Siro, occasione nella quale l'ex Verona dovrà ribadire il ruolo focale all'interno della squadra di Sarri. Tuttavia l'ingaggio di mister tiroaggiro imminente pone l'attenzione sul futuro di Zaccagni.
L'ala sinistra di 30 anni, attuale capitano, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 ma il club capitolino non può permettersi di considerare alcun giocatore incedibile. Nemmeno il leader dichiarato dalla fascia al braccio. Specialmente qualora dovessero giungere in sede Lazio offerte congrue e il presidente Lotito ottenne una plusvalenza intorno ai 30 milioni di euro, specifica il quotidiano romano.
