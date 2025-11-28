Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro, Aquilani: "Abbiamo lasciato troppi punti in casa contro avversarie alla nostra portata"

Catanzaro, Aquilani: "Abbiamo lasciato troppi punti in casa contro avversarie alla nostra portata"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:38Serie B
Daniel Uccellieri

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Virtus Entella. L’allenatore ha fatto il punto sul momento della squadra, soffermandosi sugli errori commessi e sulle indicazioni emerse nelle ultime gare.

L'ultima gara con il Pescara?
"Contro il Pescara – ha spiegato Aquilani – abbiamo offerto la miglior prestazione dell’anno in fase di possesso, persino superiore a quella contro il Venezia, dove avevamo giocato una gara più difensiva. Il rammarico è grande quando non riesci a vincere nonostante i miglioramenti e le ottime prove individuali. Domani, contro la Virtus Entella, servirà leggere bene i momenti della partita e mantenere la stessa attenzione mostrata con Venezia e Palermo".

La Virtus Entella?
"Squadre come l’Entella sono molto organizzate, ben allenate e composte da ottimi giocatori. La Serie B è un campionato molto livellato: abbiamo lasciato punti per strada in casa contro avversarie alla nostra portata, in partite tra loro diverse. Dobbiamo migliorare la fase difensiva in alcuni momenti per riuscire a portare a casa risultati. L’Entella ha fame, sta facendo un buon campionato. Bisognerà pareggiare la loro intensità, perché in B la differenza tra piccole e grandi è minima".

Aquilani parla della squadra e dei singoli
"Ho le idee chiare sui principi della squadra, che vanno oltre il sistema di gioco. Ma servono le vittorie. Se si cambia qualcosa non è per mancanza di identità. Sto cercando di inserire ogni ragazzo al momento giusto: tutti meritano di giocare. Oudin è un giocatore importante e può convivere con Iemmello. La sostituzione non è stata una bocciatura, ma una scelta tattica: avevo bisogno di un attaccante di profondità. Buso e Pittarello? Sono ragazzi eccezionali, durante la settimana lavorano al massimo. Sono felice che abbiano ritrovato la gioia del gol: hanno grande qualità".

Articoli correlati
Aquilani ritrova il Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche... Aquilani ritrova il Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche
Catanzaro, Aquilani: "Pescara partita trappola, niente per scontato. Rammarico Empoli"... Catanzaro, Aquilani: "Pescara partita trappola, niente per scontato. Rammarico Empoli"
Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto... Catanzaro, Aquilani: "Blandi e superficiali. Fosse durata due ore, non avremmo vinto comunque"
Altre notizie Serie B
Palermo-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Arena, ancora out Accornero Palermo-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Arena, ancora out Accornero
Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude
Serie B, colpaccio del Cesena: 1-0 al Modena e aggancio in classifica Serie B, colpaccio del Cesena: 1-0 al Modena e aggancio in classifica
Sudtirol-Avellino, i convocati di Biancolino: ancora out Cagnano, Manzi e Rigione... Sudtirol-Avellino, i convocati di Biancolino: ancora out Cagnano, Manzi e Rigione
Catanzaro, Aquilani: "Abbiamo lasciato troppi punti in casa contro avversarie alla... Catanzaro, Aquilani: "Abbiamo lasciato troppi punti in casa contro avversarie alla nostra portata"
Pescara-Padova, i convocati di Andreoletti: out Lasagna, si rivede Baselli Pescara-Padova, i convocati di Andreoletti: out Lasagna, si rivede Baselli
Sudtirol-Avellino, i convocati di Castori: ci sono Italeng e Pietrangeli Sudtirol-Avellino, i convocati di Castori: ci sono Italeng e Pietrangeli
Palermo, Vasic fuori dai titolari: partirà dalla panchina dopo l'ottima prestazione... Palermo, Vasic fuori dai titolari: partirà dalla panchina dopo l'ottima prestazione con l'Entella
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
3 Di Canio si ripete sul Bodo/Glimt: "Sette giocatori lavoravano all'industria del pesce..."
4 Insigne-Lazio, è fatta: l'ingaggio e quando può arrivare. Zaccagni può partire in un caso
5 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora ha gli stessi punti dell'Inter, Sassuolo ko ma 9°
Immagine top news n.2 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.3 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.4 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.5 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.6 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.7 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Nico Paz: "Siamo sulla strada giusta, sento tanta fiducia per come giochiamo"
Immagine news Serie A n.2 Il Como non si ferma più, battuto anche il Sassuolo: a breve parla Fabregas
Immagine news Serie A n.3 Como, Nico Paz nell'olimpo del calcio europeo. Meglio di lui solo Olise del Bayern
Immagine news Serie A n.4 Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora ha gli stessi punti dell'Inter, Sassuolo ko ma 9°
Immagine news Serie A n.6 Questo Como sa di Europa: 2-0 al Sassuolo, Fabregas è 4°. In piena zona Champions
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I tifosi del Cesena contro il Rimini: "Meglio il Romagna Centro che 6 mesi di shopping in centro"
Immagine news Serie B n.2 Palermo-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Arena, ancora out Accornero
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude
Immagine news Serie B n.4 Serie B, colpaccio del Cesena: 1-0 al Modena e aggancio in classifica
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol-Avellino, i convocati di Biancolino: ancora out Cagnano, Manzi e Rigione
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Aquilani: "Abbiamo lasciato troppi punti in casa contro avversarie alla nostra portata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Triestina ritrova la vittoria ma a fine novembre è ancora a -5 in classifica
Immagine news Serie C n.2 Casarano, risolto il contratto dell'attaccante Giancarlo Malcore
Immagine news Serie C n.3 Rimini, la segretaria del settore giovanile: "I nostri sacrifici s'infrangono contro un muro"
Immagine news Serie C n.4 Rimini escluso, Bellodi: "Situazione imbarazzante, non abbiamo più fiducia nel sistema"
Immagine news Serie C n.5 La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti
Immagine news Serie C n.6 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…