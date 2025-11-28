Catanzaro, Aquilani: "Abbiamo lasciato troppi punti in casa contro avversarie alla nostra portata"

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Virtus Entella. L’allenatore ha fatto il punto sul momento della squadra, soffermandosi sugli errori commessi e sulle indicazioni emerse nelle ultime gare.

L'ultima gara con il Pescara?

"Contro il Pescara – ha spiegato Aquilani – abbiamo offerto la miglior prestazione dell’anno in fase di possesso, persino superiore a quella contro il Venezia, dove avevamo giocato una gara più difensiva. Il rammarico è grande quando non riesci a vincere nonostante i miglioramenti e le ottime prove individuali. Domani, contro la Virtus Entella, servirà leggere bene i momenti della partita e mantenere la stessa attenzione mostrata con Venezia e Palermo".

La Virtus Entella?

"Squadre come l’Entella sono molto organizzate, ben allenate e composte da ottimi giocatori. La Serie B è un campionato molto livellato: abbiamo lasciato punti per strada in casa contro avversarie alla nostra portata, in partite tra loro diverse. Dobbiamo migliorare la fase difensiva in alcuni momenti per riuscire a portare a casa risultati. L’Entella ha fame, sta facendo un buon campionato. Bisognerà pareggiare la loro intensità, perché in B la differenza tra piccole e grandi è minima".

Aquilani parla della squadra e dei singoli

"Ho le idee chiare sui principi della squadra, che vanno oltre il sistema di gioco. Ma servono le vittorie. Se si cambia qualcosa non è per mancanza di identità. Sto cercando di inserire ogni ragazzo al momento giusto: tutti meritano di giocare. Oudin è un giocatore importante e può convivere con Iemmello. La sostituzione non è stata una bocciatura, ma una scelta tattica: avevo bisogno di un attaccante di profondità. Buso e Pittarello? Sono ragazzi eccezionali, durante la settimana lavorano al massimo. Sono felice che abbiano ritrovato la gioia del gol: hanno grande qualità".