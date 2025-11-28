Coppa Italia Serie C, sono 10 i giocatori fermati per un turno
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Novembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 25, 26 NOVEMBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CRECCO LUCA (SORRENTO) per avere, 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BASTI MATTEO (LATINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CASTEGNARO LUIGI (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
TORNAGHI PIETRO (ATALANTA U23)
LA VARDERA SALVATORE DARIO (GIUGLIANO)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
ZIU DAVIDE STAVRI (RENATE)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO (SAMBENEDETTESE)
ARMATI LORIS (UNION BRESCIA)
