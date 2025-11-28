Como, Nico Paz: "Siamo sulla strada giusta, sento tanta fiducia per come giochiamo"
Nico Paz, autore di un'altra sontuosa prestazione oggi contro il Sassuolo, ha commentato così la vittoria per 2-0 del suo Como ai microfoni di Sky Sport: "Io provo a fare gol e assist in tutte le partite. Voglio aiutare la squadra, lavorare tanto in difesa e in attacco. Sono felice di poter dare il mio contributo. Dobbiamo continuare così, perché siamo sulla strada giusta".
Sul gol di Alberto Moreno, arrivato proprio su assist di Nico Paz: "Dimostra sempre di essere uno dei migliori, sono contento di giocare con lui".
Sulle sue ottime condizioni: "Sento tanta fiducia per come giochiamo e per come ci spingono i nostri tifosi, questo mi fa giocare bene. Avanti così".
Guelfi e Ghibellini
