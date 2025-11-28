Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Rimini escluso, Biagioni: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva dall'estate"
© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:04
Daniel Uccellieri

L'ex Cosenza Oberdan Biagioni, intervistato da miticomagazine, ha parlato così del caso Rimini dopo l'esclusione dalla Serie C a campionato in corso: "Il sistema dei controlli è ridicolo, si sapeva già da quest’estate che il Rimini avrebbe avuto enormi difficoltà a portare avanti la stagione, ed ora aspettiamo di capire cosa succederà alla Triestina.

Non basta accertarsi che una società abbia presentato una domanda di iscrizione completa e presentato la fideiussione: io metterei una regola che vincola ogni società a dimostrare di avere la liquidità necessaria per garantire il pagamento di stipendi e contributi a 25-30 giocatori più lo staff per tutto il campionato”.

