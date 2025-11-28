Rimini, la segretaria del settore giovanile: "I nostri sacrifici s'infrangono contro un muro"

Pubblichiamo di seguito la nota diffusa da Barbara Scarpello, segretaria del settore giovanile del Rimini, a poche ore dall'ufficializzazione dello stop di tutte le attività del club biancorosso.

“Siamo professionisti ma prima di tutto uomini e donne che non si nascondono dietro ai fatti, anzi, al contrario di chi dovrebbe farlo al nostro posto, noi quantomeno la faccia la mettiamo anche in questo caso per dire grazie a tutti coloro che si sono occupati del settore giovanile biancorosso e che hanno permesso di tenere viva una speranza che certamente non per colpa nostra vediamo spegnersi sotto i nostri occhi toccando addirittura per l’ennesima volta con le nostre mani i volti dei nostri cari ragazzi, figli di un destino avverso che non meritavano di avere. I nostri sacrifici s’infrangono contro un muro. I nostri pensieri volano al vento. Le nostre intenzioni rimangono bloccate senza volere e potere decisionale per cui nell’ordine: “Grazie ai ragazzi che hanno firmato i tesseramenti nella postazione che io avevo preparato per loro con la penna e lo sfondo del Rimini FC solo perché i genitori potessero fargli la foto nelle vesti di calciatori “professionisti”. Grazie alle figure di Pietro Tamai e Stefano Giammarioli che mi hanno accompagnato nei primi passi in questa segreteria dopo quattro anni tra i dilettanti, in loro ho trovato figure preparate e grandi uomini. Grazie al team manager Fabio Gatta e al segretario David Renzi per la loro pazienza, l’aiuto per la crescita professionale e l’amicizia mostrata soprattutto in un luogo lavorativo, cosa apparentemente scontata ma certa solo quando la vivi.

Grazie ai team manager e dirigenti, coloro che a titolo gratuito hanno occupato le mie ore lavorative con mille domande e mille esigenze solo per fare il meglio per i ragazzi. Grazie agli allenatori, quelli veri, quelli umili e preparati, quelli di passaggio e quelli che si credono (ahimè) “Guardiola” delle giovanili. Grazie al segretario Giuseppe Bellantoni che mi ha sopportato e supportato. Grazie a Losito che mi ha fatto debuttare in prima squadra. Grazie all’avvocato Buscemi che non è mai mancato in nessuna esigenza personale e della società raccogliendo anche i miei/nostri sfoghi. Grazie a tutta la proprietà e dirigenza del Rimini FC che ci ha lasciato completamente abbandonati al nostro destino, non pagando gli stipendi e senza mai farsi vedere e sentire dalla sottoscritta nonostante fossi una loro dipendente. Infine grazie per aver lasciato a noi l’onere di parlare con genitori e ragazzi della situazione e dargli la notizia del giorno, grazie per la dipartita di questa società”.