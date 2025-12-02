Catania, Forte: "Qui come a Napoli, stesso amore per la maglia. Voglio rimanere a lungo"

L'attaccante del Catania, Francesco Forte, autore di 6 gol tutti coincidenti con vittorie rossazzurre, si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano La Sicilia.

"Siamo uniti, altrimenti non avremmo ottenuto questi risultati. Con me 6 gol e 6 vittorie? Al di là del numero è importante che vinca il Catania. Il gol sono il pane quotidiano per un attaccante, ma più che fare la conta o tracciare bilanci, prospettive personali, penso al Crotone che sarà il prossimo avversario. Prima di tutto serve una grande prestazione da parte di tutti". La rete più bella fin qui? "Quella contro la Salernitana".

Sulla sua avventura a Catania: "So quanto ho lavorato per arrivare al Catania in forma e quanta fatica ho fatto per conquistarmi ogni mattoncino da aggiungere al puzzle del gruppo. Con grande umiltà continuo a ragionare per progredire giorno dopo giorno. Catania è un punto di partenza, ma anche di arrivo. Devo conquistare la fiducia della dirigenza, del tecnico e della gente. Vorrei continuare a lungo con questa maglia perché Catania è un mondo a parte al di là della categoria. Questa rappresenta un’opportunità importante senza precedenti, credo veramente possa essere una svolta".

Il paragone con Napoli è inevitabile: "A Catania c’è un amore per la maglia che faccio fatica a trovare altrove. Amore che deve essere ricambiato. L’unico paragone che posso fare è Napoli. Catania come Napoli".

Sul gruppo e su mister Toscano: "Cerco di dare tutto in campo per non avere rimpianti. Toscano? Ottimo rapporto. È un grande tecnico e prepara le sfide con particolari che ti permettono di prevalere. Siamo in 22 che ragioniamo allo stesso modo".

Un pensiero anche per gli infortunati, in particolare Cicerelli: "La maglia mostrata è un modo per portarlo in campo con noi. Il concetto di squadra è importante, la componente che ti predispone al sacrificio. Pesa a tutti noi il fatto che alcuni ragazzi non siano presenti in campo con noi. Diamo sempre qualcosa in più anche per loro".

In chiusura, l’obiettivo: "Siamo ambiziosi ma bisogna restare umili, mai gonfiare il petto e lavoriamo come sempre. Venerdì contro il Crotone daremo tutto quello che sarà possibile e anche oltre".