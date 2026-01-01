La strada per la B passa anche dal Trento, e il Vicenza lo sa. Rada: "Vietato accomodarsi"

"Abbiamo un grande entusiasmo, che alimentiamo dentro lo spogliatoio, supportato poi dai risultati, ma sappiamo anche noi - e non ce lo nascondiamo - che a livello di gioco possiamo migliorare, perché siamo stati meno brillanti in fase realizzativa: siamo però primi, ed è necessario cavalcare anche i nostri lati positivi, che sono tantissimo": così, nella conferenza che anticipa il confronto odierno contro il Trento, il centrocampista del Vicenza Armand Rada, per altro doppio ex del confronto di questa 30ª giornata di Serie C (CLICCA QUI per il programma completo del turno).

Il classe 1999 prosegue poi: "Sono contentissimo di come sta andando la stagione, consapevole poi delle difficoltà che avrei potuto trovare, ma che sono necessarie per crescere come giocatore e come persona. Tutte le gare valgono tre punti, io sono ex del confronto e mi farà piacere ritrovare i miei ex compagni, ma dopo il fischio dell'arbitro farò di tutto per portare la vittoria ai miei: non ci dobbiamo accomodare, nonostante i 16 punti di vantaggio, e questo lo sappiamo. Come sappiamo che sarà una gara difficile, il Trento è molto organizzato e ha un'identità precisa, ma noi abbiamo una motivazione molto più alta, quella di vincere il campionato, e questo obiettivo passa anche dal Trento".

Conclude quindi: "Il turno infrasettimanale porta via parecchie energie, perché ora gli obiettivi pesano di più, ma dovremmo essere bravi noi a gestire tutte le energie fisiche e mentali, perché abbiamo una rosa ampia da poter sfruttare. Come stiamo? Per il momento tutti bene. E se faremo il Vicenza, nel nostro stadio, con i nostri tifosi, la gara avrà un risvolto positivo".