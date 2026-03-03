TMW Radio Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"

In campo a partire da questa sera la 30ª giornata del campionato di Serie C, che tra i match clou di stasera vedrà quello tra Vicenza e Trento (QUI il programma completo del turno). Un confronto, quello del 'Menti' che è stato il primo tema affrontato con mister Francesco Parravicini nella puntata mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al momento della Serie C.

Ecco il pensiero del tecnico: "Sarà sicuramente una partita bella da giocare, perché il Trento affronterà questa gara con la voglia di mettersi in mostra contro una corazzata come il Vicenza, e si vedrà anche un bel lato tattico, perché le due squadre sono allenate da allenatori e da staff di primo livello: sarà una partita bella da vedere, bella da giocare e, per un allenatore come me, sicuramente sarà molto interessante perché si sfidano trainer e staff tecnici molto, molto preparati. Gallo è sicuramente un allenatore con una grandissima esperienza sotto tutti i punti di vista, ha un percorso lungo, cura moltissimo la fase difensiva, la fase di non possesso, e allo stesso tempo è anche molto bravo nel curare la fase di possesso. Poi quest’anno ha aggiunto un vice allenatore come Carobbio che, da quel punto di vista, eccelle. È un allenatore completo, con uno staff che cura tutti i particolari. Dall’altra parte c’è Tabbiani che, nella fase di possesso e nella fase offensiva, è sicuramente uno dei più bravi che abbiamo in Italia".

Il Trento potrebbe essere l’outsider, alla fine, anche dei playoff?

"Sicuramente è una mina vagante, per il modo di giocare che ha, ha le giuste pressioni che la piazza gli dà e quindi sì, può ritagliarsi un ruolo di outsider in una competizione post campionato dove ci saranno squadre più attrezzate".

Mi offre un bell'assist circa gli spareggi promozione. Chi vede favorite per questi playoff?

"Sicuramente sulla carta il Brescia, per quel che riguarda le compagini del Girone A parte con i favori del pronostico perché è una squadra costruita per vincere, con un allenatore che ha una grandissima esperienza, che ha già vinto. Poi c’è il Cittadella, che è stato costruito per fare un campionato di vertice. E poi ci sono queste realtà come il Trento, che hanno la leggerezza e dalla loro parte allenatori molto bravi che sicuramente daranno filo da torcere a queste corazzate".

Un’altra squadra che dalla sua ha molta leggerezza e sta facendo bene, forse con un po’ di rammarico per la Coppa Italia, è il Renate che lei conosce.

"Il Renate sta facendo un grandissimo campionato, ma non è una sorpresa, perché ha una proprietà talmente seria e forte alle spalle che, con gli anni, è andata a migliorare. Ormai non è più una sorpresa e sicuramente anche nei playoff darà filo da torcere a tutti, anche perché è allenata da un allenatore che non pochi anni fa ha fatto un’impresa con il Lecco. Quindi sicuramente avrà la voglia e l’ambizione di riprovarci".

Guardando la parte opposta della classifica, Triestina con soli quattro punti per i 23 di penalità. Vede gli alabardati già spacciati non per le prestazioni ma appunto per la penalizazzione?

"La situazione non è positiva. Dispiace perché la Triestina è una piazza che meriterebbe come minimo di stare in Serie B per la città, per lo stadio, per la storia che ha, ma la vedo complicata il risollevarsi da questa situazione. Paga anni di gestioni societarie fatte in modo scellerato e quest’anno probabilmente pagherà dazio, nonostante abbia detto sul campo che avrebbe potuto fare qualcosa di buono".