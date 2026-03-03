Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"

Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"TUTTO mercato WEB
© foto di Maurizio Del Conte Photographer
Claudia Marrone
Oggi alle 12:11Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

In campo a partire da questa sera la 30ª giornata del campionato di Serie C, che tra i match clou di stasera vedrà quello tra Vicenza e Trento (QUI il programma completo del turno). Un confronto, quello del 'Menti' che è stato il primo tema affrontato con mister Francesco Parravicini nella puntata mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al momento della Serie C.

Ecco il pensiero del tecnico: "Sarà sicuramente una partita bella da giocare, perché il Trento affronterà questa gara con la voglia di mettersi in mostra contro una corazzata come il Vicenza, e si vedrà anche un bel lato tattico, perché le due squadre sono allenate da allenatori e da staff di primo livello: sarà una partita bella da vedere, bella da giocare e, per un allenatore come me, sicuramente sarà molto interessante perché si sfidano trainer e staff tecnici molto, molto preparati. Gallo è sicuramente un allenatore con una grandissima esperienza sotto tutti i punti di vista, ha un percorso lungo, cura moltissimo la fase difensiva, la fase di non possesso, e allo stesso tempo è anche molto bravo nel curare la fase di possesso. Poi quest’anno ha aggiunto un vice allenatore come Carobbio che, da quel punto di vista, eccelle. È un allenatore completo, con uno staff che cura tutti i particolari. Dall’altra parte c’è Tabbiani che, nella fase di possesso e nella fase offensiva, è sicuramente uno dei più bravi che abbiamo in Italia".

Il Trento potrebbe essere l’outsider, alla fine, anche dei playoff?
"Sicuramente è una mina vagante, per il modo di giocare che ha, ha le giuste pressioni che la piazza gli dà e quindi sì, può ritagliarsi un ruolo di outsider in una competizione post campionato dove ci saranno squadre più attrezzate".

Mi offre un bell'assist circa gli spareggi promozione. Chi vede favorite per questi playoff?
"Sicuramente sulla carta il Brescia, per quel che riguarda le compagini del Girone A parte con i favori del pronostico perché è una squadra costruita per vincere, con un allenatore che ha una grandissima esperienza, che ha già vinto. Poi c’è il Cittadella, che è stato costruito per fare un campionato di vertice. E poi ci sono queste realtà come il Trento, che hanno la leggerezza e dalla loro parte allenatori molto bravi che sicuramente daranno filo da torcere a queste corazzate".

Un’altra squadra che dalla sua ha molta leggerezza e sta facendo bene, forse con un po’ di rammarico per la Coppa Italia, è il Renate che lei conosce.
"Il Renate sta facendo un grandissimo campionato, ma non è una sorpresa, perché ha una proprietà talmente seria e forte alle spalle che, con gli anni, è andata a migliorare. Ormai non è più una sorpresa e sicuramente anche nei playoff darà filo da torcere a tutti, anche perché è allenata da un allenatore che non pochi anni fa ha fatto un’impresa con il Lecco. Quindi sicuramente avrà la voglia e l’ambizione di riprovarci".

Guardando la parte opposta della classifica, Triestina con soli quattro punti per i 23 di penalità. Vede gli alabardati già spacciati non per le prestazioni ma appunto per la penalizazzione?
"La situazione non è positiva. Dispiace perché la Triestina è una piazza che meriterebbe come minimo di stare in Serie B per la città, per lo stadio, per la storia che ha, ma la vedo complicata il risollevarsi da questa situazione. Paga anni di gestioni societarie fatte in modo scellerato e quest’anno probabilmente pagherà dazio, nonostante abbia detto sul campo che avrebbe potuto fare qualcosa di buono".

Articoli correlati
Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto" Parravicini: "Al Ravenna sta stretta la Serie C, il club vuole puntare in alto"
Parravicini verso l'addio all'Italia: sull'attaccante è forte l'interesse del Bastia... Parravicini verso l'addio all'Italia: sull'attaccante è forte l'interesse del Bastia in Francia
Parravicini racconta Marianucci: "L'ho avuto alla Pro Sesto, è più forte di Comuzzo"... Parravicini racconta Marianucci: "L'ho avuto alla Pro Sesto, è più forte di Comuzzo"
Altre notizie Serie C
Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"... TMW RadioParravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"
La strada per la B passa anche dal Trento, e il Vicenza lo sa. Rada: "Vietato accomodarsi"... La strada per la B passa anche dal Trento, e il Vicenza lo sa. Rada: "Vietato accomodarsi"
AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di... AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento... Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"... Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
3 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
5 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
Immagine top news n.1 Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo
Immagine top news n.2 Roma, ieri sera cena fra Gasperini e Totti: il ruolo pensato da Friedkin per l'ex fantasista
Immagine top news n.3 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.4 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.5 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.6 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.7 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"
Immagine news Serie A n.2 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Coppa Italia, stasera Como-Inter: i ricavi previsti dalla finale dell'Olimpico e il trofeo
Immagine news Serie A n.2 Valcareggi: "Conte non ha allenato la squadra che avevano costruito in estate"
Immagine news Serie A n.3 Totti a cena con Gasperini, questa volta sì. Candela spoilera l'incontro fra i due
Immagine news Serie A n.4 André al Milan, momento d'impasse: il presidente del Corinthians riflette sull'affare ora
Immagine news Serie A n.5 Natali: "La Fiorentina non è affidabile. Rugani? Veniva da un periodo di inattività"
Immagine news Serie A n.6 Retroscena Ismael Koné: fu ad un passo dal Bologna. Oggi lo vogliono Inter, Juve e Roma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Carrarese chiamata all'esame Catanzaro. Calabro: "Occhi ben aperti su Iemmello"
Immagine news Serie B n.2 Bari, investitori canadesi interessati al 30% del club: prevista una call con Luigi De Laurentiis
Immagine news Serie B n.3 Palermo, senza Bani la difesa vacilla: senza di lui tre sconfitte e un pari in cinque gare
Immagine news Serie B n.4 Mantova, il Palermo è...non così battibile. Modesto: "Ci proveremo, la competitività ci sarà"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, le trasferte sono un problema per la A: peggior rendimento esterno fra le big
Immagine news Serie B n.6 Bari, marzo è il mese della verità: cinque sfide per costruire la salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Parravicini: "Renate e Trento hanno leggerezza. Che aiuta nel far bene ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 La strada per la B passa anche dal Trento, e il Vicenza lo sa. Rada: "Vietato accomodarsi"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.5 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…