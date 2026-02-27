Catania senza Forte nel big match contro la Salernitana: lesione muscolare per l'attaccante
Un momento cruciale della stagione, quello che sta vivendo il Catania, che è per altro prossimo alla sfida contro Salernitana, big match della 29ª giornata del Girone C (CLICCA QUI per il programma completo del raggruppamento): un confronto, quello che si giocherà domenica allo stadio 'Arechi', che dirà molto sul futuro delle due compagini, sia in ottica primo che secondo posto in graduatoria. E se i campani arrivano alla gara freschi di cambio in panchina, ecco che i siciliani ci arrivano senza Francesco Forte, uscito malconcio dalla gara contro il Giugliano: per lui lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.
Di seguito, la nota del club etneo:
"Catania Football Club rende noto che Francesco Forte, costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della gara con il Giugliano, si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.
A riposo anche Alessandro Celli, alle prese con un affaticamento muscolare.
Alex Rolfini, oggi assente per un problema intestinale, tornerà a disposizione domani".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30