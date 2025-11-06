Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"

“La partita di Pineto deve rappresentare l’inizio di un percorso di crescita, perché abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo ripartire proprio da quell’atteggiamento, cercando di riportarlo in campo anche sabato contro il Rimini": così, ai canali ufficiali del club, il centrocampista della Pianese Francesco Proietto, che ha parlato a due giorni dalla sfida casalinga contro i romagnoli.

La situazione del Rimini non è delle più semplici, sono arrivati anche ulteriori tre punti di penalità che hanno complicato e non poco la classifica biancorossa (CLICCA QUI per vedere come cambia la stessa), ma Proietti non sottovaluta l'avversario: "Sarà un’altra partita difficile, come tutte in questo girone, ma dobbiamo iniziare a conquistare qualche vittoria anche in casa. Sappiamo quanto sia importante il nostro stadio e vogliamo provarci già da sabato. Senza farci ingannare dalla classifica dell'avversario, è condizionata dalla penalizzazione: loro in trasferta hanno dimostrato di essere una squadra ostica, quindi dovremo affrontare questa gara con attenzione e farci trovare pronti. Saranno fondamentali i tifosi: in casa si fanno sempre sentire e ci danno una grande spinta, ma anche in trasferta non mancano mai e ci seguono con passione. Vogliamo regalare una gioia a loro e a tutto l’ambiente, perché se lo meritano".

Conclude parlando del personale: "Sicuramente devo tantissimo alla Pianese. Questo è il mio terzo anno e ormai mi sento davvero a casa: conosco bene l’ambiente e tutte le persone che ne fanno parte. Devo molto a questa società, che mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo. Cerco sempre di dare tutto in campo per ripagare la fiducia che ogni anno mi viene accordata. A livello personale credo di stare facendo bene, ma voglio continuare a migliorare in ogni aspetto del mio gioco ed essere sempre più utile alla squadra e alla causa comune”.