Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"

Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 19:19Serie C
Claudia Marrone

“La partita di Pineto deve rappresentare l’inizio di un percorso di crescita, perché abbiamo fatto un’ottima gara e dobbiamo ripartire proprio da quell’atteggiamento, cercando di riportarlo in campo anche sabato contro il Rimini": così, ai canali ufficiali del club, il centrocampista della Pianese Francesco Proietto, che ha parlato a due giorni dalla sfida casalinga contro i romagnoli.

La situazione del Rimini non è delle più semplici, sono arrivati anche ulteriori tre punti di penalità che hanno complicato e non poco la classifica biancorossa (CLICCA QUI per vedere come cambia la stessa), ma Proietti non sottovaluta l'avversario: "Sarà un’altra partita difficile, come tutte in questo girone, ma dobbiamo iniziare a conquistare qualche vittoria anche in casa. Sappiamo quanto sia importante il nostro stadio e vogliamo provarci già da sabato. Senza farci ingannare dalla classifica dell'avversario, è condizionata dalla penalizzazione: loro in trasferta hanno dimostrato di essere una squadra ostica, quindi dovremo affrontare questa gara con attenzione e farci trovare pronti. Saranno fondamentali i tifosi: in casa si fanno sempre sentire e ci danno una grande spinta, ma anche in trasferta non mancano mai e ci seguono con passione. Vogliamo regalare una gioia a loro e a tutto l’ambiente, perché se lo meritano".

Conclude parlando del personale: "Sicuramente devo tantissimo alla Pianese. Questo è il mio terzo anno e ormai mi sento davvero a casa: conosco bene l’ambiente e tutte le persone che ne fanno parte. Devo molto a questa società, che mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo. Cerco sempre di dare tutto in campo per ripagare la fiducia che ogni anno mi viene accordata. A livello personale credo di stare facendo bene, ma voglio continuare a migliorare in ogni aspetto del mio gioco ed essere sempre più utile alla squadra e alla causa comune”.

Articoli correlati
Pianese, Proietto: "Con mister Prosperi legame speciale. Formisano? Approccio ottimo"... Pianese, Proietto: "Con mister Prosperi legame speciale. Formisano? Approccio ottimo"
Pianese, salvezza matematica! Proietto: "Ora sì: vogliamo blindare i playoff" Pianese, salvezza matematica! Proietto: "Ora sì: vogliamo blindare i playoff"
Pianese, Proietto: "Dopo il Pescara, vogliamo punti anche con la capolista Entella"... Pianese, Proietto: "Dopo il Pescara, vogliamo punti anche con la capolista Entella"
Altre notizie Serie C
Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini UfficialeGuidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini
Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari TMWFoggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari
Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario... Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"
Arezzo, presentato il progetto definitivo del nuovo Stadio “Città di Arezzo” Arezzo, presentato il progetto definitivo del nuovo Stadio “Città di Arezzo”
Campobasso e Trapani deferiti al TFN per violazioni amministrative: la nota della... Campobasso e Trapani deferiti al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC
Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato... TMW RadioZauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per... Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per andare avanti"
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
3 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
4 Atalanta, Lookman non ha più scuse. È possibile che venga messo sul mercato a gennaio?
5 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Scaroni: "San Siro bocciato dalla UEFA per gli Europei, un nuovo stadio è necessario"
Immagine top news n.1 Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Immagine top news n.2 Dal 'why me' al mancato cinque, la ricostruzione del caso Lookman. Sacchi: "Capisco Juric"
Immagine top news n.3 Juventus, Vlahovic in gruppo dopo il problema muscolare in Champions. Nel derby ci sarà
Immagine top news n.4 Genoa, ecco l'annuncio: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore rossoblù
Immagine top news n.5 Bologna, ieri visita dei dirigenti a Freuler. E intanto è pronta l'offerta di rinnovo: i dettagli
Immagine top news n.6 Ranking UEFA, corsa al 5° posto: giochi apertissimi, la posizione dell'Italia
Immagine top news n.7 Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Tensione Lookman-Juric, chi ha ragione? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Corvino: "Sulla carta il Lecce è da ultimo posto. Offerte da oltre 25 milioni per Tiago Gabriel"
Immagine news Serie A n.2 Hollerbach entra e regala il pareggio al Mainz. Troppo morbida la difesa della Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Nela ricorda Dundee United-Roma di 40 anni fa: "Ecco perché feci il dito medio all'allenatore"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, Simonelli: "Stadi fondamentali, Meloni è d'accordo. San Siro? Ha 100 anni"
Immagine news Serie A n.5 Zauli: "Il Bologna cresce anno dopo anno, può vincere l'Europa League"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, ora la ripartenza. La Fiorentina a Vanoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Situazione complessa, ma daremo nuovo slancio"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Molinaro: "Dobbiamo sentirci forti dopo aver fatto qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.4 Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe
Immagine news Serie B n.5 Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Immagine news Serie B n.6 Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, rinforzo in difesa: ingaggiato il classe 1997 Davide Vitturini
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Proietto: "Non facciamoci ingannare dalla classifica del Rimini. È avversario tosto"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, presentato il progetto definitivo del nuovo Stadio “Città di Arezzo”
Immagine news Serie C n.5 Campobasso e Trapani deferiti al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC
Immagine news Serie C n.6 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?