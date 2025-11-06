TMW
Foggia, ecco l'erede di Delio Rossi: accordo con Enrico Barillari
TUTTO mercato WEB
Dopo l'addio di Delio Rossi (CLICCA QUI), il Foggia ha deciso di affidare la panchina a Enrico Barillari. Il tecnico, che si era dimesso a Sorrento, è pronto a firmare un contratto annuale, domani l'annuncio.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Ora in radio
Primo piano
Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile