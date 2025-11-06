Europa League, risultati e classifica: sale la Roma. Bologna all'ultimo posto disponibile per i playoff
Di seguito i risultati della quarta giornata di Europa League e la classifica aggiornata. Inaspettato primo posto solitario per i danesi del Midtjylland, unici a punteggio pieno. Roma che scavalca il Bologna con entrambe che sarebbero costrette ai playoff. Felsinei che al momento occupano l'ultimo posto utile per andare avanti nella competizione:
Basilea - FCSB 3-1
18' rig. e 73' Shaqiri (B), 57' Olaru (F), 89' Salah (B)
Dinamo Zagabria - Celta Vigo 0-3
4' e 44' Duran, 28' aut. Dominguez
Malmo - Panathinaikos 0-1
85' Djuricic
Midtjylland - Celtic 3-1
34' Erlic (M), 35' Gogorza (M), 41' Franculino (M), 81' rig. Hatate (C)
Nizza - Friburgo 1-3
25' Kevin (N), 29' Manzambi (F), 39' rig. Grifo (F), 42' Scherhant (N)
Salisburgo - Go Ahead Eagles 2-0
59' Vertessen, 80' Terzic
Stella Rossa - Lille 1-0
85' rig. Arnautovic
Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0
Utrecht - Porto 1-1
48' Rodriguez (U), 66' Sainz (P)
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2-0
45' + 1 Maatsen, 59' rig. Malen
Betis - Lione 2-0
30' Ezzalzouli, 35' Antony
Bologna - Brann 0-0
Braga - Genk 2-4
30' e 71' Zalazar (B), 45' + 2 Heymans (G), 48' Sor (G), 59' Oh Hyeon-Gyu (G), 72' Medina (G), 86' Lagerbielke (B)
Ferencvaros - Ludogorets 3-1
32' Kanichowski (F), 53' Cadu (F), Son (L), 87' Joseph (F)
PAOK - Young Boys 4-0
54' Bianco, 67' Giakoumakis, 72' Konstantelias, 76' Baba
Viktoria Plzen - Fenerbahçe 0-0
Rangers - Roma 0-2
13' Soulé, 37' Pellegrini
Stoccarda - Feyenoord 2-0
74' El Khannouss, 90 + 1 Undav
CLASSIFICA
1. Midtjylland 12
2. Friburgo 10
3. Ferencvaros 10
4. Celta Vigo 9
5. Lione 9
6. Aston Villa 9
7. Lione 9
8. Viktoria Plzen 8
9. Betis 8
10. PAOK 7
11. Brann 7
12. Dinamo Zagabria 7
13. Genk 7
14. Porto 7
15. Fenerbaheçe 7
16. Panathinaikos 6
17. Basilea 6
18. Roma 6
19. Lille 6
20. Stoccarda 6
21. Go Ahead Eagles 6
22. Young Boys 6
23. Nottingham Forest 5
24. Bologna 5
25. Sturm Graz 4
26. Stella Rossa 4
27. Celtic 4
28. Salisburgo 3
29. Feyenoord 3
30. Ludogorets 3
31. FCSB 3
32. Utrecht 1
33. Malmo 1
34. Maccabi Tel Aviv 1
35. Nizza 0
36. Rangers 0