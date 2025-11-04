Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cerignola, Maiuri resta in panchina ma è ultima chiamata contro il Sorrento

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:48Serie C
Luca Esposito

L' avventura di Vincenzo Maiuri sulla panchina del Cerignola sembrava destinata a concludersi dopo la sconfitta contro l’Atalanta Under 23. E invece, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, nelle ultime ore, la società gialloblù ha deciso di rinnovargli la fiducia, almeno fino alla prossima gara di campionato contro il Sorrento. Una sfida che si preannuncia dunque decisiva per il futuro del tecnico.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
