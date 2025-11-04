Cerignola, Maiuri resta in panchina ma è ultima chiamata contro il Sorrento
L' avventura di Vincenzo Maiuri sulla panchina del Cerignola sembrava destinata a concludersi dopo la sconfitta contro l’Atalanta Under 23. E invece, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, nelle ultime ore, la società gialloblù ha deciso di rinnovargli la fiducia, almeno fino alla prossima gara di campionato contro il Sorrento. Una sfida che si preannuncia dunque decisiva per il futuro del tecnico.
