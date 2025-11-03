Si chiude l'avventura di Maiuri all'Audace Cerignola: è atteso il comunicato dell'esonero
Un momento decisamente non facile quello che sta vivendo l'Audace Cerignola, che dopo 12 giornate del campionato di Serie C si ritrova al terzultimo posto della classifica del Girone C, con alle spalle solo Foggia e Siracusa: un posto, quello in graduatoria, che vale al momento i playout, traguardo ben diverso da quello centrato lo scorso anno, quando la formazione pugliese aveva addirittura sfiorato la promozione in Serie B, centrata poi dall'Avellino, e raggiunto tranquillamente i playoff, mai mancati dalla promozione in Serie C, nella stagione 2021-22.
Il trend negativo sta da tempo tenendo sotto osservazione mister Vincenzo Maiuri, tanto che lo scorso weekend avevamo parlato di un incontro tra il tecnico e la proprietà, ma per il momento era stata ribadita la fiducia nei suoi confronti, cosa che sembra non essere stata confermata ieri: Maiuri verrà esonerato a breve. O meglio, come si legge su Tuttosport è di fatto già stato esonerato, manca solo l'ufficialità del tutto, che arriverà però in giornata.
Non ci sono al momento nomi per l'eventuale sostituto, ma la società è chiaramente preparata al post. Al momento attuale, quindi, non resta che attendere, ricordando che il trainer era arrivato in Puglia solo all'inizio di questa stagione sportiva, sottoscrivendo un contratto biennale.
