Cittadella, Gabrielli: "Serie C cresciuta rispetto a 10 anni fa. Obiettivi ridimensionati"

Con due sole vittorie in nove giornate di campionato il Cittadella è senza dubbio uno dei club che, finora, ha maggiormente deluso le aspettative di inizio stagione. Dall'ipotetica lotta per un ritorno immediato in Serie B, oggi la compagine veneta è solo un punto sopra la zona playout.

"Il campionato è iniziato con qualche patema - ha raccontato attraverso le colonne de Il Gazzettino il numero uno del Citta, Andrea Gabrielli -. L'aspettativa era quella di posizionarsi a un certo livello, ma non è successo anche per merito degli avversari che si sono dimostrati di buon livello, non mi ricordavo così la Serie C, la categoria è cresciuta rispetto a quella che ricordavo dieci anni fa".

Sui sogni di gloria, poi, chiosa: "Difficile puntare al primo posto, diciamo che vanno ridimensionati certi obiettivi, ma l'aggancio ai playoff è auspicabile e sono sicuro che ce la faremo".