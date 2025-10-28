Mkhitaryan: "Anno scorso nei secondi tempi non è che non volessimo correre, non riuscivamo"

Nel corso del suo libro "La mia vita sempre al centro. Il viaggio di un ragazzo armeno tra determinazione e sacrificio", Henrikh Mkhitaryan ha raccontato un retroscena della scorsa stagione, nella quale le cose non sono andate benissimo per l'Inter: "Con il trascorrere delle settimane in realtà cominciato a notare una sola differenza evidente rispetto all'annata precedente, quando per tutti i novanta minuti sembravamo di un altro pianeta"

L'armeno si dimostra molto sincero nella sua analisi: "Nel secondo tempo non riuscivamo più a mantenere i livelli del primo. Nella metà iniziale delle partite creavamo occasioni, in quella finale rischiavamo di spegnerci e di perdere. E proprio in quel lasso temporale che diverse volte siamo calati fisicamente, in maniera drastica, senza avere più le forze. Non è che non volessimo correre all'infinito, il fatto è che proprio non ci riuscivamo. Non sempre funzionavamo come avremmo voluto e dovuto, da quel punto di vista. Più una questione di benzina che di motore".

Anche per questo arrivò una sconfitta molto pesante a gennaio: "La finale di Supercoppa Italiana del 6 gennaio 2025, in Arabia Saudita contro il Milan, ne è stata un esempio lampante. Nell'intervallo siamo rientrati nello spogliatoio avanti 2-0, con reti di Lautaro Martínez e Taremi. Risultato definitivo: 3-2 per gli altri, con due dei loro tre gol siglati tra l'80' e il 93'. L'interruttore sull'off".