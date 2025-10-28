Genoa, la fiducia di Sucu: il presidente accanto a squadra e mister. Domani sarà al "Ferraris"

Fiducia. La parola chiave che filtra dalla società e che riguarda il momento che sta attraversando il Genoa. Dal presidente Dan Sucu, al tecnico Vieira passando per la dirigenza e la squadra c'è desiderio di unità perché solo così, spiegano, si può uscire dalla situazione difficile in cui sono finiti i Vasquez e cmpagni. La prima vittoria in campionato non è ancora arrivata e le tre sconfitte consecutive arrivate in trasferta e tutte in rimonta hanno minato le certezze di inizio stagione oltre al pareggio casalingo per 0-0 deludente contro il Parma che ha portato i primi fischi da parte del pubblico del "Ferraris".

Sucu a Genova

Unità, fiducia, ma anche vicinanza. Dopo aver assistito alla gara contro il Toro, in questi giorni il numero uno rossoblù è a Genova, ieri c'è stata l'assemblea degli azionisti a Villa Rostan, è incontrerà il gruppo per far sentire il suo supporto nel momento difficile. "Anche il mister mi ha detto di incontrarci - ha spiegato ieri Sucu a margine della riunione dei soci - mi spiegherà tutto il suo modo di pensare e organizzare".

Domani sarà allo stadio

E domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.45, il numero uno del Grifone sarà allo stadio "Ferraris" per assistere alla gara contro la Cremonese, importantissima per cercare di dare una svolta alla stagione. Come sempre sarà presente una bella cornice di pubblico per cercare la vittoria tanto attesa. Tutti insieme.