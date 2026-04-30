L'interrogatorio di Gervasoni, il sostegno a Malagò in Figc e non solo: le top news delle 18

Pomeriggio ricco di notizie tra campo, giustizia sportiva e scenari di mercato. In primo piano il caso arbitrale che coinvolge Andrea Gervasoni: l’ex supervisore VAR, autosospeso dalla CAN dopo l’iscrizione nel registro degli indagati, è stato interrogato per quasi quattro ore dalla Procura di Milano. All’uscita ha respinto ogni accusa: “Escludo al 100% manipolazioni sugli audio Var di Inter-Roma”. Il suo legale ha ribadito che il confronto si è concentrato su Salernitana-Modena, chiarendo l’assenza di qualsiasi interferenza.

Sul fronte istituzionale, prende quota la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza FIGC. L’appoggio annunciato oggi da parte di calciatori e allenatori (AIC e AIAC) spinge l’ex numero uno del CONI al 47% delle preferenze teoriche, davanti a Giancarlo Abete. Decisivi saranno i voti di Serie B e Serie C in vista delle elezioni del 22 giugno.

Capitolo Roma: secondo indiscrezioni riportate da Sky Sport, Gianluca Mancini e Bryan Cristante avrebbero già rinnovato fino al 2027, in attesa dell’ufficialità. Intanto è aperta la corsa al nuovo direttore sportivo: tra i nomi spunta Gianluca Nani, ma restano vive anche le piste Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna, Tony D'Amico e Sean Sogliano.

Infine il mercato: la Juventus guarda con interesse a Robert Lewandowski, ma tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions. Il Barcellona ha offerto un rinnovo al ribasso, mentre sullo sfondo restano le sirene di MLS e Arabia Saudita, pronte a tentare il colpo con offerte molto più ricche.