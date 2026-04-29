Serie C, gli arbitri del primo turno della fase a gironi dei playoff. In campo domenica 3 maggio
Dopo il termine di una travagliata stagione calcistica, o meglio, il termine di una travagliata regular season - segnata dall'esclusione del Rimini e da tanti punti di penalità sparsi tra i tre raggruppamenti -, torna in campo la Serie C, e lo fa con il primo turno della fase a gironi dei playoff, che si giocherà in gara secca domenica 3 maggio: il Girone A, in campo alle ore 17:30, gli altri due alle ore 20.00. In merito, sono state pubblicate le designazioni arbitrali dei nove confronti che andranno in campo.
GIRONE A
Cittadella Arzignano: Gabriele Restaldo di Ivrea (Cadirola-Bernasso. IV Ufficiale: Tona Mbei. Operatore FVS: Drigo)
Lumezzane-Alcione Milano: Matteo Dini di Città di Castello (Carella-Romagnoli. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Lovison)
Trento-Giana Erminio: Alessandro Silvestri di Roma 1 (De Vito-Tomasi. IV Ufficiale: Zago. Operatore FVS: Poli)
GIRONE B
Juventus Next Gen-Vis Pesaro: Fabrizio Ramondino di Palermo (Martone-Mezzalira. IV Ufficiale: Burlando. Operatore FVS: Diop)
Pianese-Ternana: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Marchese-Cassano. IV Ufficiale: Di Mario. Operatore FVS: Ubaldi)
Pineto-Gubbio: Riccardo Tropiano di Bari (Rignanese-Mastrosimone. IV Ufficiale: Renzi. Operatore FVS: Di Loreto)
GIRONE C
Casertana-Atalanta U23: Cristiano Ursini di Pescara (Starnini-Munitello. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Di Reda)
Crotone-Audace Cerignola: Giuseppe Vingo di Pisa (Brunetti-Meraviglia. IV Ufficiale: Striamo. Operatore FVS: Marotta)
Monopoli-Casarano: Davide Gandino di Alessandria (Vitale-Robilotta. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Mirabella)
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