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Vicenza in festa, Gallo si gode la promozione: "Non mi vedo lontano da qui"

Vicenza in festa, Gallo si gode la promozione: "Non mi vedo lontano da qui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Clima di festa al 'Menti per il Vicenza, già promosso in Serie B, che nella giornata celebrativa pareggia contro il Brescia dopo essere andato inizialmente in svantaggio. Un risultato che passa in secondo piano rispetto all’entusiasmo del pubblico biancorosso, protagonista di una giornata carica di emozioni.

Nel post-partita, il tecnico Fabio Gallo ha espresso tutta la sua soddisfazione: “In questo momento ho felicità, la premiazione fa star bene e voglio godermi ogni momento”. Parole che raccontano il clima vissuto in città, con una tifoseria che ha voluto omaggiare l’allenatore con cori e applausi.

Un riconoscimento che Gallo ha particolarmente apprezzato: “Quei cori testimoniano che ho fatto il mio lavoro nel miglior modo possibile. Quando tutto uno stadio acclama il tuo nome riempie di gioia essere entrato nel cuore della gente”.

Guardando al futuro, il tecnico si dice pronto per la nuova sfida: “La Serie B? L’ho già fatta, ho quasi 300 panchine tra i professionisti e sono pronto ad allenare senza problemi”. Nessun timore quindi per il salto di categoria, affrontato con esperienza e fiducia nei propri mezzi.

Infine, un passaggio sul suo destino: “Non mi vedo lontano da Vicenza, poi ovvio dobbiamo parlare, però al momento è prematuro”. Un’apertura chiara alla permanenza, in attesa di un confronto con la società per programmare il futuro dopo una stagione trionfale.

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