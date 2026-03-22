Vicenza, Gallo: "Mentalità da grande squadra anche dopo la promozione"

Il Vicenza continua a vincere e a mostrare solidità e concentrazione anche dopo aver già conquistato la promozione. Il successo ottenuto sul campo del Renate conferma il percorso positivo della squadra biancorossa, che non ha abbassato l’intensità nonostante il traguardo già raggiunto.

Nel post partita, l’allenatore Fabio Gallo ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento del gruppo: una mentalità vincente che resta alta anche a obiettivi raggiunti. “Questa è una squadra con una grande mentalità. Anche dopo aver vinto il campionato ci sono impegni ufficiali da rispettare: portiamo in giro la faccia e la maglia”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando il senso di responsabilità dei suoi giocatori.

Analizzando la gara, Gallo ha riconosciuto un avvio non brillante, spiegando come nei primi minuti la squadra non fosse ancora pienamente in ritmo: “Nel primo quarto d’ora avevamo ancora qualche spritz in corpo, poi ci siamo sbloccati e abbiamo vinto meritatamente”. Una lettura che mette in evidenza la crescita della squadra nel corso della partita e la capacità di prendere il controllo nei momenti decisivi.

Ampio spazio anche ai singoli, con un elogio particolare per Zonta, autore di una doppietta: “Sono contento per i suoi due gol, non è il suo mestiere ma è un ragazzo che conosce il calcio", ha concluso.