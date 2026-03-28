Vicenza, Gallo: "Vincere due campionati di fila non è normale. Mi rende molto orgoglioso"

“Vincere due campionati di fila mi rende orgoglioso e mi fa stare bene, non è una cosa normale, non smetterò mai di ringraziare i giocatori. Il calcio poi è talmente crudele e bisogna prepararsi bene per fare in modo che l’inciampo non ci sia”. Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l’Union Brescia di domani tornado sulla sua seconda promozione di fila in Serie B.

“Domani tutti pensavamo che potesse essere fondamentale e invece siamo stati straordinariamente bravi a chiudere con merito. Siamo pronti per una partita che sarà bellissima davanti ai nostri tifosi con una premiazione che legittimerà il nostro cammino. - prosegue Gallo come riporta Trivenetogoal.it - Tutti hanno giocato e fatto qualcosa di straordinario perché questa stagione diventasse bellissima, ma non sono abituato a fare regali. Qualche cambio però non abbassa per nulla il livello e dunque domani potrebbero esserci dei cambiamenti e spazio per chi ha giocato meno”.

Gallo infine si sofferma sul settore giovanile: “Abbiamo cercato di essere attenti ai giovani e quando li ho ritenuti pronti li ho fatti giocare. Non devo regalare esordi ma quando ne ho necessità lo faccio senza problemi perché è motivo di orgoglio per noi società vincere il campionato con tanti giovani”.