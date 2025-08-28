Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Renate rinforza la corsia mancina: preso il classe 2005 Alessandro Ovalle Santos

Oggi alle 13:19Serie C
di Daniel Uccellieri

Alessandro Ovalle Santos è un nuovo giocatore del Renate. L'esterno sinistro ha firmato un annuale con opzione per la stagione successiva. Di seguito la nota del club:

AC Renate è lieta di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Alessandro Ovalle Santos, esterno sinistro classe 2005, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con opzione per un altro anno.

Nato a Varese ma di nazionalità dominicana, Ovalle Santos è un giocatore di grande esplosività e forza fisica, capace di ricoprire tutta la fascia sinistra con continuità e intensità. Con la Sampdoria Primavera ha collezionato 53 presenze, 1 gol e 2 assist nel campionato Primavera 1, confermandosi come uno dei profili più interessanti della categoria.

Benvenuto Alessandro, pronti a vivere insieme questa nuova avventura in nerazzurro!

