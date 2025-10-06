Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone il migliore della categoria. -3 dalla doppia cifra
Con la serata di ieri, domenica 5 ottobre, è andata in archivio l'8ª giornata del campionato di Serie C, che inizia a portare la stagione a un punto interessante per i primi bilanci: si è infatti quasi alla metà del girone di andata. E dopo parecchie gare giocate, continua a prendere forma la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
6 gol: Rauti (Vicenza)
4 gol: Maistrello (Union Brescia), Mastroianni (1; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Sipos (1; Lecco)
3 gol: Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), Di Molfetta (1; Union Brescia), Dore (Pergolettese), Fabbro (Virtus Verona ), Giannotti (Trento), La Gumina (1; Inter U23), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Morra (1; Vicenza), Morselli (Alcione), Rolando (Lumezzane), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)
2 gol: Akammadu (Giana Erminio), Alcides (Dolomiti Bellunesi), Boffelli (Arzignano), Capone (1; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Delcarro (Renate), Fiordilino (Inter U23), Gaddini (Cittadella), Gualandris (Ospitaletto), Gunduz (Triestina), Lupinetti (AlbinoLeffe), Mallahi (Pro Vercelli), Mandelli (AlbinoLeffe), Metlika (Lecco), Parlati (AlbinoLeffe), Parker (Pergolettese), Patanè (Virtus Verona), Pellegrini (1; Trento), Pirola (Alcione), Rada (Vicenza), Spagnoli (Union Brescia), Spalluto (1; Renate), Stuckler (Vicenza), Toci (Dolomiti Bellunesi), Toffanin (Virtus Verona), Topalovic (Inter U23), Udoh (Pro Patria), Zanellato (Lecco)
1 gol: Agosti (Dolomiti Bellunesi), Alaoui (Lecco), Alberti (Novara), Alborghetti (Giana Erminio), Anelli (Renate), Ballabio (Giana Erminio), Banè (Pergolettese), Bassi (Virtus Verona), Berretta (Giana Erminio), Bertoli (Ospitaletto), Bulevardi (Virtus Verona), Bunino (Cittadella), Burruano (Pro Vercelli), Capelli (Giana Erminio), Careccia (1; Pergolettese), Cariolato (Arzignano), Cisco (Union Brescia), Clemenza (Dolomiti Bellunesi), Coccolo (Pro Vercelli), Collodel (Novara), D’Urso (Triestina), De Paoli (1; AlbinoLeffe), Dalmonte (Trento), Damiani (Arzignano), Ferrandino (Pergolettese), Ferrini (Lecco), Furrer (Lecco), Garattoni (AlbinoLeffe), Ghillani (Lumezzane), Giraldo (Renate), Giudici (Pro Patria), Gobbi (Ospitaletto), Guarneri (Ospitaletto), Ionita (Triestina), Iori (Lumezzane), Iotti (Pro Vercelli), Kamate (Inter U23), Karlsson (Renate), Kijalic (Triestina), Kolaj (Renate), Kritta (Lecco), Lanzi (Arzignano), Leverbe (Vicenza), Mancini (Virtus Verona), Marconi (Dolimiti Bellunesi), Mercati (Union Brescia), Mignanelli (Dolomiti Bellunesi), Milillo (Arzignano), Moretti (Triestina), Muca (Trento), Munaretti (Virtus Verona), Panatti (1; Ospitaletto), Pagliuca (Virtus Verona), Pavan (Cittadella), Pavanello (Ospitaletto), Pitou (Alcione), Potop (AlbinoLeffe), Sali (AlbinoLeffe), Samele (Alcione), Sandon (Vicenza), Sarr (AlbinoLeffe), Sow (Pro Vercelli), Stante (Inter U23), Svidercoschi (1; AlbinoLeffe), Tanco (Lecco), Tremolada (Pergolettese), Valdesi (Novara), Vido (Union Brescia), Zamparo (1; Alcione), Zarpellon (Virtus Verona), Zennaro (Union Brescia), Zuberek (Inter U23)
GIRONE B
6 gol: Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Eusepi (1; Sambenedettese)
4 gol: Bellini (Pianese), Bruzzaniti (1; Pineto), D’Uffizi (Ascoli), Dubickas (Ternana), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Spini (Ravenna), Tavernelli (Arezzo)
3 gol: Cortesi (Carpi), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Pattarello (1; Arezzo), Sinani (Bra), Varela (Arezzo)
2 gol: Bernardotto (1; Guidonia Montecelio), Casarini (Carpi), Chakir (Ascoli), Chierico (Arezzo), Deme (Juventus NG), Ferrante (Ternana), Giunti (Perugia), Konate (Sambenedettese), Longobardi (Rimini), Luciani (Ravenna), Menarini (Forlì), Petrelli (1; Forlì), Postiglione (Pineto), Ravasio (1; Arezzo), Rossini (Carpi), Signorini (Gubbio), Stabile (Vis Pesaro), Vezzoni (Vis Pesaro), Vitali (Pontedera)
GIRONE C
7 gol: Gomez (Crotone)
6 gol: Nepi (Giugliano), Salvemini (1; Benevento)
5 gol: Cuppone (Audace Cerignola), Lunetta (Catania)
4 gol: Chiricò (1; Casarano), D’Auria (Potenza), Emmausso (1; Audace Cerignola), Energe (Picerno), Inglese (Salernitana), Malcore (Casarano), Manconi (Benevento), Mazzocchi (Cosenza)
3 gol: Cortinovis (1: Atalanta U23), Ferrari (1; Salernitana), Ferraris (Salernitana), Florenzi (Cosenza), Grandolfo (Trapani), Ierardi (Catania), Proia (Casertana), Tirelli (Monopoli), Vavassori (Atalanta U23), Zunno (Crotone)