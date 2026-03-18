Gila supera a pieni voti l'esame del futuro: il Milan vuole chiudere, l'Inter... anche

Una partita perfetta. Il voto di Tuttomercatoweb.com a Mario Gila è chiarissimo: 7.5. "Il vero fuoriclasse della partita, un difensore che è migliorato tantissimo in questo campionato e che ha giganteggiato contro tutti gli avversari in maglia rossonera. Esulta come avesse segnato quando ferma Pulisic con una splendida scivolata. Perfetto". Una partita straordinaria quella del giocatore della Lazio che domenica sera ha bloccato tutti i tentativi d'attacco della formazione di Massimiliano Allegri.

E' lui il leader della retroguardia di Maurizio Sarri ma la società di Claudio Lotito è pronta a venderlo in estate. La richiesta non sarà bassa perché il 50% della futura rivendita spetta al Real Madrid, abile a cedere alcuni dei suoi migliori prospetti a cifre basse per poi incassare 'pesante' dalle cessioni che verranno. Tra i 25 e i 30 milioni di euro è il prezzo fissato dai capitolini, il ds Igli Tare ha portato Gila alla Lazio sicché conosce benissimo pregi, vizi e virtù dello spagnolo. La trattativa e le discussioni sono già pronte per iniziare.

Il Milan ha bisogno di un rinforzo di spessore per aumentare il valore della propria retroguardia nell'estate che verrà ma anche la difesa dell'Inter è al centro di una rivoluzione estiva. Via Stefan de Vrij, via Francesco Acerbi, da capire se partirà anche un altro big (Yann Bisseck?), non rinnoverà neanche Matteo Darmian. E allora Gila è in testa alla lista anche di Piero Ausilio...