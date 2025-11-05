Palermo, Brunori: "Giocare qui comporta pressioni. Contro la Juve Stabia con rabbia"

Nel 5-0 sul Pescara il Palermo di Filippo Inzaghi ha avuto modo di festeggiare il primo gol stagionale del capitano, Matteo Brunori.

L'attaccante rosanero, ospite delle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato quest'oggi del suo momento e di quello della compagine siciliana: "Quando un giocatore firma per Palermo sa bene l'importanza della piazza che comporta anche pressioni. Ciascuno di noi deve essere bravo a trovare un equilibrio interno. Ma l'attesa ti fa sentir vivo e spinge a dare il massimo. In più avere un panchina uno come Inzaghi aiuta"

Sulle difficoltà della Serie B 2025/2026, poi spiega: "Dobbiamo alzare il livello e lo facciamo durante la settimana col lavoro; però abbiamo affrontato subito le più forti, e perso solo col Monza. Abbiamo la consapevolezza del nostro valore. E' qualcosa che forse ci è mancato negli altri anni".

Infine un pensiero sulla gara contro la Juve Stabia, squadra che ha eliminato i rosanero dalla scorsa edizione dei playoff: "Dobbiamo ripartire da quella amarezza, ricordarcene e mettere in campo con la Juve Stabia un’energia e una rabbia diverse".