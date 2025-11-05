Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il caso David ufficialmente aperto. Tra impiego sempre più ridotto e prime indiscrezioni

Il caso David ufficialmente aperto. Tra impiego sempre più ridotto e prime indiscrezioni
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:54Serie A
Raimondo De Magistris

Ieri sera Jonathan David ha anche 'rischiato' di consegnare i tre punti alla Juventus. Entrato all'86esimo, l'ultimo cambio a disposizione di Luciano Spalletti, l'attaccante canadese su un cross di Kalulu ha impattato il pallone coi tempi giusti, ma ha trovato sulla sua strada un attento Rui Silva. Alla fine sarà sei in pagella per l'ex Lille, un voto preso solo perché ha avuto l'occasione del 2-1 e non per un minutaggio sempre più ridotto.
Alla prima di Spalletti l'ex stella della Ligue 1 ha visto il campo solo a sei minuti dalla fine, nell'unica con Brambilla in panchina è stato inserito a un quarto d'ora dal termine. Briciole. Con Igor Tudor almeno aveva il suo spazio, adesso invece si sta riducendo drasticamente anche quello.

Quattro mesi e quattro giorni fa Jonathan David sbarcava a Torino come uomo copertina del nuovo corso Juventus. Il club bianconero che era più o meno certo di sbolognare Dusan Vlahovic entro la fine della finestra di calciomercato aveva individuato nel canadese il calciatore giusto a cui affidare le chiavi del suo attacco. A parlare per lui i gol realizzati col Lille: 109 in 232, venticinque solo nell'ultimo campionato. In Italia però la musica è (quasi) subito cambiata: un solo gol all'esordio contro la Cremonese, poi un digiuno che va avanti da due mesi e mezzo.
E' così che mentre David non segnava la Juventus si scopriva sempre più Vlahovic dipendente. Nonostante un contratto in scadenza a giugno il centravanti serbo è oggi il centravanti titolare, lo è a maggior ragione dopo l'arrivo di Luciano Spalletti che gli ha subito affidato le chiavi del tridente offensivo.

Per David nel nuovo assetto tattico verso cui sta virando il tecnico di Certaldo sembra esserci sempre meno spazio. Se Yildiz e Conceicao sono gli esterni titolari, se in attacco sarà tridente e Vlahovic è il 9 titolare, ecco che per il canadese si profila un ruolo da riserva. Una delle due alternative al serbo (l'altra è Openda).
Il caso insomma è ufficialmente aperto e non a caso nelle ultime ore sono già emerse le prime indiscrezioni circa una sua cessione a gennaio. Al momento nulla di concreto, per ora tutto tace. Però questo è il segnale che qualcosa non va: Jonathan David 124 giorni fa si aspettava di ritrovarsi in ben altra situazione.

