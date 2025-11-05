Marco Verratti, l'italiano più conosciuto in Francia. E che non ha mai giocato in A

Marco Verratti è il calciatore italiano più conosciuto al mondo che non ha mai giocato nel campionato di Serie A. Zero presenze perché, dopo la promozione con Zdenek Zeman, è arrivato il Paris Saint Germain ad anticipare tutti. I parigini lo hanno fatto diventare uno dei migliori registi al mondo, richiesto anche dal Barcellona in più occasioni.

Lui però ha deciso di finire in Qatar, all'Al Duhail. Ma non ha escluso un esordio in Serie A, magari con la maglia del Pescara club che lo ha lanciato nell'agosto del 2008 a quindici anni, in una partita di Coppa Italia contro l'AlbinoLeffe. "È un sogno, sì. Dobbiamo sempre darci l’idea di un obiettivo: magari lo realizzerò ora che sono co-presidente al 50%. Ecco, solo per il mio Pescara avrei fatto quel che ho effettivamente voluto fare: mi hanno dato tutto, volevo sdebitarmi col cuore".

Del resto è diventato anche socio del club. "Per me è stato un rendere qualcosa indietro al club che mi ha dato tutto. Comunque è un club piccolino che ha fatto anche sacrifici per me, mi è sempre stato dietro e mi ha sempre fatto crescere in una maniera perfetta. Danno le strutture, c'è di tutto per diventare un grande giocatore a Pescara. È stata una dimostrazione per ringraziare per tutto quello che hanno fatto per me e voglio continuare a far crescere il Pescara, dare tutto ai ragazzi del posto, ma anche al di fuori della Regione in termini di strutture, per continuare a crescere e giocare a calcio". Oggi Marco Verratti compie 33 anni.