Pellegrini: "Ho pensato ad andare via da Roma. Con Gasperini siamo sulla strada giusta"

"Gasperini ci fa lavorare, cerca di farci entrare anche a livello mentale nel suo modo di vedere il calcio. Per questo siamo sulla strada giusta, si notano tante cose diverse da quelle di prima. Anche le richieste". Parla così Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, del suo nuovo allenatore a Il Romanista, spiegando come il tecnico di Grugliasco ci tenga a far migliorare i suoi giocatori e pretenda di dominare la partita. Questo all'ex Sassuolo piace, soprattutto perché il pressing alto porta i suoi vantaggi.

Senza la fascia da capitano per Pellegrini non cambia niente perché sostiene che sia solo un simbolo, ma che si possa essere capitani anche senza: "È di chi la porta tutti i giorni. Gasperini è molto schietto, lo apprezzo tanto per questo. Ho pensato ad andare via, ci sono stati interessamenti, ma l'infortunio è stato troppo determinante. Non mi piacciono le cose fatte all'ultimo: se devo fare una cosa, devo pensarci bene, essere convinto di ciò che faccio".

Infine è tornato sui tanti fischi ricevuti, sottolineando come sia il lavoro dei calciatori quello di giocare a pallone e abituarsi, anche se a volte può sembrare brutto, a essere giudicati. Certo è che non è stato piacevole e, ammette, lo faceva arrabbiare: "Non ho problemi a dirlo. Dopo un po', venire fischiato per ogni cosa che va male, anche quando non ci si entra nulla…".