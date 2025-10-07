Focus TMW La Top 11 del Girone C di Serie C: Roberto Inglese raggiunge quota 100

E’ andata in archivio la 8^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Latina-Benevento 1-0

Atalanta U23-Foggia 1-1

Crotone-Picerno 3-0

Casertana-Casarano 0-3

Catania-Siracusa 2-0

Salernitana-Cavese 3-2

Trapani-Giugliano 1-1

Sorrento-Monopoli 0-0

Team Altamura-Potenza 2-2

Audace Cerignola-Cosenza 1-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Russo (Giugliano): il suo ottimo avvio di stagione si impreziosisce di una nuova perla, visto che al 99' para un calcio di rigore a Canotto immolandosi anche su Podrini con coraggio e senso della posizione. Perdere la quarta gara di fila dopo una prova così generosa sarebbe stato un peccato per i campani.

Ierardi (Catania): altro habituè della nostra rubrica, ma nessuno si stupisce: stiamo parlando di un calciatore che non c'entra nulla con la categoria e che continua a fare la differenza. Troppo più forte dei volenterosi, ma inesperti attaccanti del Siracusa.

Miceli (Monopoli): non una prova eccellente della sua squadra a Sorrento, ma va rimarcata la prestazione di un calciatore richiestissimo in estate e ancora una volta ritenuto incedibile dalla società. Autentico leader dentro e fuori il rettangolo verde, domenica salterà il duello con Inglese che sarebbe stato una vera e propria partita nella partita.

Nicolao (Altamura): la squadra di Mangia non muore mai e ha un cuore enorme, un'altra rimonta contro una big e un gioco offensivo di qualità. Lui, come sempre, è sinonimo di garanzia in entrambe le fasi, stavolta con un assist a referto.

Zunno (Crotone): "Sono felice per il gol, ma soprattutto per la prova della squadra e per la vittoria". Parole da leader nel post partita, con il 3-0 sul Picerno che rilancia le quotazioni dei pitagorici anche in ottica promozione diretta. Apre le danze con una bella rete, crescente l'intesa con i compagni di reparto.

Kouan (Cosenza): negli ultimi anni aveva giocato anche da trequartista pur avendo caratteristiche diverse da quelle del classico fantasista. Ora ha arretrato leggermente il raggio d'azione e rende meglio, pur senza trascurare la fase offensiva. Il preziosissimo gol siglato a Cerignola lo conferma.

Cangianiello (Sorrento): serie C fucina di talenti e lui non fa eccezione. Ottima performance del centrocampista dei costieri che, dopo aver spinto tanto nella prima mezz'ora, si abbassa un po' per dare una mano in interdizione e fa un figurone. Uno dei migliori in campo.

Levak (Atalanta23): ha provato in tutti i modi a timbrare il cartellino, ma le parate del portiere e la bandierina dell'assistente gli hanno negato una gioia che avrebbe meritato. Nulla cancella una prestazione di spessore: Bocchetti gli chiede di partecipare attivamente alle azioni offensive e lui risponde presente, alzando decisamente il livello rispetto alle uscite precedenti. Promosso.

Achik (Salernitana): finalmente Salerno si gode la miglior versione di un calciatore che, trovasse continuità, potrebbe essere determinante a questi livelli. Entra sullo 0-1 e, in pochi minuti, sforna due assist eccellenti che consentono ai granata di ribaltare il risultato. Nel finale va vicino al primo gol stagionale.

Inglese (Salernitana): quota 100 gol in carriera, in una categoria che gli sta stretta per quelle che sono le sue potenzialità. Non brillantissimo nel primo tempo, ma i grandi attaccanti sanno determinare anche quando non sembrano in giornata e, alla fine, mette a referto una doppietta salendo a quota 4 in classifica marcatori.

Ekuban (Latina): nel giorno in cui il Benevento poteva blindare la vetta della classifica, ecco che i laziali si tolgono lo sfizio di mettere lo sgambetto ad una big vincendo per 1-0. Testimonianza del livello molto alto di un girone che può essere definito una B2. Riflettori tutti sull' attaccante, bravo a far cadere il muro di una delle difese più forti della C.

Alessandro Bruno (Latina): Auteri immaginava la classica partita sporca, di categoria, contro un avversario inferiore al Benevento ma che ha saputo soffrire e difendere alla grande il risultato dopo il gol di Ekuban. Crescita evidente.