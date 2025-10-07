Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone C di Serie C: Roberto Inglese raggiunge quota 100

La Top 11 del Girone C di Serie C: Roberto Inglese raggiunge quota 100
Roberto Inglese
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 07:10Serie C
di Luca Esposito

E’ andata in archivio la 8^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:
Latina-Benevento 1-0
Atalanta U23-Foggia 1-1
Crotone-Picerno 3-0
Casertana-Casarano 0-3
Catania-Siracusa 2-0
Salernitana-Cavese 3-2
Trapani-Giugliano 1-1
Sorrento-Monopoli 0-0
Team Altamura-Potenza 2-2
Audace Cerignola-Cosenza 1-2

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Russo (Giugliano): il suo ottimo avvio di stagione si impreziosisce di una nuova perla, visto che al 99' para un calcio di rigore a Canotto immolandosi anche su Podrini con coraggio e senso della posizione. Perdere la quarta gara di fila dopo una prova così generosa sarebbe stato un peccato per i campani.
Ierardi (Catania): altro habituè della nostra rubrica, ma nessuno si stupisce: stiamo parlando di un calciatore che non c'entra nulla con la categoria e che continua a fare la differenza. Troppo più forte dei volenterosi, ma inesperti attaccanti del Siracusa.
Miceli (Monopoli): non una prova eccellente della sua squadra a Sorrento, ma va rimarcata la prestazione di un calciatore richiestissimo in estate e ancora una volta ritenuto incedibile dalla società. Autentico leader dentro e fuori il rettangolo verde, domenica salterà il duello con Inglese che sarebbe stato una vera e propria partita nella partita.
Nicolao (Altamura): la squadra di Mangia non muore mai e ha un cuore enorme, un'altra rimonta contro una big e un gioco offensivo di qualità. Lui, come sempre, è sinonimo di garanzia in entrambe le fasi, stavolta con un assist a referto.
Zunno (Crotone): "Sono felice per il gol, ma soprattutto per la prova della squadra e per la vittoria". Parole da leader nel post partita, con il 3-0 sul Picerno che rilancia le quotazioni dei pitagorici anche in ottica promozione diretta. Apre le danze con una bella rete, crescente l'intesa con i compagni di reparto.
Kouan (Cosenza): negli ultimi anni aveva giocato anche da trequartista pur avendo caratteristiche diverse da quelle del classico fantasista. Ora ha arretrato leggermente il raggio d'azione e rende meglio, pur senza trascurare la fase offensiva. Il preziosissimo gol siglato a Cerignola lo conferma.
Cangianiello (Sorrento): serie C fucina di talenti e lui non fa eccezione. Ottima performance del centrocampista dei costieri che, dopo aver spinto tanto nella prima mezz'ora, si abbassa un po' per dare una mano in interdizione e fa un figurone. Uno dei migliori in campo.
Levak (Atalanta23): ha provato in tutti i modi a timbrare il cartellino, ma le parate del portiere e la bandierina dell'assistente gli hanno negato una gioia che avrebbe meritato. Nulla cancella una prestazione di spessore: Bocchetti gli chiede di partecipare attivamente alle azioni offensive e lui risponde presente, alzando decisamente il livello rispetto alle uscite precedenti. Promosso.
Achik (Salernitana): finalmente Salerno si gode la miglior versione di un calciatore che, trovasse continuità, potrebbe essere determinante a questi livelli. Entra sullo 0-1 e, in pochi minuti, sforna due assist eccellenti che consentono ai granata di ribaltare il risultato. Nel finale va vicino al primo gol stagionale.
Inglese (Salernitana): quota 100 gol in carriera, in una categoria che gli sta stretta per quelle che sono le sue potenzialità. Non brillantissimo nel primo tempo, ma i grandi attaccanti sanno determinare anche quando non sembrano in giornata e, alla fine, mette a referto una doppietta salendo a quota 4 in classifica marcatori.
Ekuban (Latina): nel giorno in cui il Benevento poteva blindare la vetta della classifica, ecco che i laziali si tolgono lo sfizio di mettere lo sgambetto ad una big vincendo per 1-0. Testimonianza del livello molto alto di un girone che può essere definito una B2. Riflettori tutti sull' attaccante, bravo a far cadere il muro di una delle difese più forti della C.
Alessandro Bruno (Latina): Auteri immaginava la classica partita sporca, di categoria, contro un avversario inferiore al Benevento ma che ha saputo soffrire e difendere alla grande il risultato dopo il gol di Ekuban. Crescita evidente.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
