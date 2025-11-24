Ternana, Liverani: "Squadra costruita il 2 settembre. Vedo un gruppo in crescita"
La Ternana vince di misura contro la Juventus Next Gen e si riporta nel gruppo delle quarte in classifica del girone B.
Fabio Liverani, allenatore rossoverde, invoca il rispetto per la sua squadra: "Dispiace aver vinto solo con un gol di scarto, dopo tutto quello che abbiamo creato - riporta TernanaNews.it - Qui si respira aria di pessimismo ma la squadra merita fiducia e supporto perché è sempre concentrata e non molla mai. Non dimentichiamo che la rosa è stata costruita il 2 settembre, alcuni ragazzi non sono abituati a giocare in un grande club come questo ma l'impegno e la volontà c'è sempre stata.
Vedo un gruppo in crescita, oggi la Juventus non ha mai tirato in porta perché li abbiamo costretti a giocare molto indietro alzando il nostro baricentro. Ora ci prepariamo alla partita di coppa, le gerarchie fuori dello spogliatoio non sono scontate e di sicuro giocheremo per passare il turno. Affronteremo il Giugliano che è smaliziato e scaltro, sarà una gara tosta da affrontare con grande attenzione".
