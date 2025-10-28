Cassano: "Conte il migliore in Serie A. Ha incartato la partita a Chivu"

Antonio Cassano, ex fantasista di Inter, Roma, Sampdoria e Real Madrid, è intervenuto nel corso della consueta puntata di Viva el Futbol su Twitch, analizzando l'andamento del big match tra i partenopei e i nerazzurri, che a suo dire sono partiti meglio: "Hanno fatto un primo tempo meraviglioso, come minimo dovevano andare all'intervallo sul pareggio".

Dopo il 2-1 di Calhanoglu nella ripresa però è cambiato qualcosa: "La squadra ha fatto malissimo nella ripresa: era scollegata e non ha creato nulla. Chi ha detto che l'Inter non meritasse di perdere? Il Napoli ha fatto tre gol grazie a quel genio di Conte in panchina che ha fatto una giocata clamorosa".

Cassano spiega quale è stata secondo lui l'intuizione che ha cambiato le sorti dell'incontro: "In difesa giocavano due mancini, Juan Jesus è stato il migliore in campo guidando anche Buongiorno che ha avuto qualche difficoltà. Conte si è inventato anche Neres centravanti, non avrei mai scommesso su di lui. Conte è l'allenatore più forte in Serie A, ha incartato la partita a Chivu sotto tutti i punti di vista".