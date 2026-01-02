Ufficiale Lecco, è addio con Tordini: l'attaccante ceduto all'Alcione Milano a titolo definitivo

Dopo sei mesi senza scendere in campo con il Lecco per Mattia Tordini c’è una nuova avventura in Serie C. L’attaccante classe 2002, che nella passata stagione aveva giocato per sei mesi con l’ACR Messina mettendo a segno un gol in 14 presenze si è trasferito all’Alcione Milano. Questa la nota del club bluceleste:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Alcione Milano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Tordini.

La società ringrazia Mattia e gli augura le migliori fortune per il suo futuro personale e professionale".

Questo invece il comunicato della società milanese:

"La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Tordini.

Attaccante classe 2002 cresciuto nelle giovanili di Inter, Torino e Novara, arriva all’Alcione Milano dal Lecco, squadra in cui ha collezionato 70 presenze tra Serie C e Serie B, segnando 8 gol. In passato ha vestito anche i colori di Padova e Messina. Indosserà la maglia numero 32.

A Mattia va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza".