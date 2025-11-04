Livorno, spunta anche Lerda per la panchina. Ma la proprietà non prende decisioni

Un weekend di fuoco quello che si è vissuto a Livorno, con una riunione fiume tenutasi nell'immediato post gara - sconfitta contro il Forlì - che ha portato...a un niente di fatto. La situazione in casa labronica sta diventando surreale, e complessa anche se si tenta di riavvolgere il nastro.

Ma proviamoci, e tutto parte ormai dalla 4ª giornata del campionato, turno che ha visto per la prima volta scricchiolare la panchina di mister Alessandro Formisano, che risulta essere ancora in bilico nonostante il campionato di Serie C si appresti a vivere la 13ª giornata: solito astruso concetto di 'fiducia a tempo', che delegittima un tecnico che di fatto non ha mai potuto lavorare in serenità, e proprietà comunque immobile nella decisione definitiva, anche se sembra che contatti con altri tecnici siano stati già presi. Da chi? Probabilmente dal presidente Joel Esciua. Proprio ieri, avevamo parlato di Massimo Pavanel tra i possibili candidati, nome che si aggiunge a quello di Alfonso Greco (Cristiano Lucarelli sembra ormai fuori dai giochi), ma adesso, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, spunta anche il profilo di Franco Lerda.

Carpi quindi ultima spiaggia per Formisano? Frase sentita e risentita, basta cambiare solo il nome dell'avversario del Livorno...