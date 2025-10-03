...con Franco Lerda

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
...con Franco LerdaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 00:00A tu per tu
di Alessio Alaimo

“Faccio una premessa: Baroni ha dimostrato tutto il suo valore, è uno degli allenatori top. Ha fatto molto bene alla Lazio, così come a Verona e Lecce. Negli ultimi anni è stato uno dei migliori in assoluto. Mi piace molto come interpreta il gioco. Ho visto una partita del Toro allo stadio, quella contro la Fiorentina. Non mi era dispiaciuto, ha fatto una buona gara e ai punti meritava qualcosa in più”.   Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex allenatore granata, Franco Lerda.

Cosa manca al Torino?
 “Da metà campo in avanti è una buona squadra. Deve registrare qualcosa dietro. Al di là della parentesi di San Siro dove ha preso cinque gol. Davanti ha potenzialità e qualità. A centrocampo pure. In fase di non possesso deve registrare qualcosa”.

La Fiorentina in campionato arranca...
   “E’ la squadra che sta deludendo di più. Pioli è uno degli allenatori più bravi in assoluto. Hanno voluto alzare il livello prendendo un allenatore importante però fa fatica. Firenze è una piazza esigente che vuole fare sempre di più. Ma non è facile”.   “Si lavora, si dà fiducia a ciò che si fa. Il parco calciatori della Fiorentina è importante. Occorre ricompattarci. Bisogna lavorare, tapparsi le orecchie e avere fiducia”.

E la B, mister?
  “In B puoi vincere o perdere contro chiunque. Poi ci sono le squadre sopra le righe come Palermo e Venezia. Però è un campionato tutto da giocare. Siamo solo all’inizio, ma il Frosinone ha dato un segnale importante.

In chi l'ha impressionata?
“L’Ascoli mi sta piacendo più di tutte. Ho visto tutti i gironi. Nel Girone B Ravenna, Arezzo e Ascoli hanno qualcosa in più, ma i bianconeri sono quelli che giocano meglio. La piazza è compatta, stanno facendo un ottimo lavoro. Nel Girone A c’è il Vicenza che ci prova da anni e potrebbe essere l’anno buono. Anche se Brescia è Brescia. Una piazza troppo importante. C’è stato un cambio di proprietà dove Pasini e i suoi sono stati accolti nel migliore dei modi. S’è creato un bell’entusiasmo. Ma bisogna accelerare. Il Brescia ha cinque punti dal Vicenza, ma bisogna accelerare”.     

E lei? Il telefono squilla?
“Aspetto, leggo, mi inforno. Ho voglia di rientrare, sono carico a mille. Seguo tutti i campionati, i gironi della C. Sono pronto e carico. Spero di rientrare presto”.

