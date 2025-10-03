TMW Lerda: "In C l’Ascoli mi sta piacendo più di tutte. Il Brescia ora deve accelerare"

Nuovamente on line, come di consueto, la rubrica giornaliera di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu, che quest'oggi ha ospitato mister Franco Lerda, fermo dal dicembre 2023, quando è stato esonerato dal Potenza, ma pronto a ripartire, magari dalla Serie C, categoria dove ha svolto le ultime esperienze da allenatore.

Proprio sul campionato di terza serie, questo il suo genarle commento: "L’Ascoli mi sta piacendo più di tutte. Ho visto tutti i gironi. Nel Girone B Ravenna, Arezzo e Ascoli hanno qualcosa in più, ma i bianconeri sono quelli che giocano meglio. La piazza è compatta, stanno facendo un ottimo lavoro. Nel Girone A c’è il Vicenza che ci prova da anni e potrebbe essere l’anno buono. Anche se Brescia è Brescia. Una piazza troppo importante. C’è stato un cambio di proprietà dove Pasini e i suoi sono stati accolti nel migliore dei modi. S’è creato un bell’entusiasmo. Ma bisogna accelerare. Il Brescia ha cinque punti dal Vicenza, ma ripeto che bisogna accelerare".

Ed ecco quindi la nota sul suo personale: "Se il mio telefono squilla? Io intanto aspetto, leggo, mi inforno. Ho voglia di rientrare, sono carico a mille. Seguo tutti i campionati, i gironi della C. Sono pronto e carico. Spero di rientrare presto".