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Tristina, Marino amaro: "Senza penalità saremmo sopra a Virtus e Pro Patria, prossime avversarie"

Tristina, Marino amaro: "Senza penalità saremmo sopra a Virtus e Pro Patria, prossime avversarie"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 15:06Serie C
Claudia Marrone

La Triestina ormai non ha più nulla da chiedere alla classifica del Girone A di Serie C, ma, come detto dal tecnico Geppino Marino prima del match contro il Trento, c'è ancora da battagliare perché "c'è ancora tanto da giocare come dignità, come orgoglio e come squadra".

E il prossimo confronto, quello di sabato, sarà contro la Virtus Verona, terzultima ma vicina alla retrocessione diretta: "Senza la penalità saremmo sopra sia alla Virtus Verona che alla Pro Patria, le nostre prossime avversarie - dice l'allenatore ai canali ufficiali del club alabardato -. C'è la voglia di confermare questo dato ed è una delle cose che ho detto alla squadra, insieme al fatto che quello che abbiamo pagato quest'anno è stata l'incapacità di confermarsi dopo una buona prestazione. È un momento difficile per tenere alta la concentrazione, la motivazione, questo va a discapito della qualità negli allenamenti, ma questo è un gruppo fatto di uomini e professionisti quindi a loro ho chiesto questo, di lavorare bene in settimana per trovare sul campo la conferma di quanto di buono fatto a Trento".

Conclude quindi: "Trovare la Virtus in quella posizione di classifica effettivamente un po' sorprende, l'anno scorso riuscirono a raggiungere l'obiettivo mentre in questa stagione la situazione è diversa e fa strano. . Per loro quella di sabato è una sorta di ultima spiaggia per rimettersi in gioco, noi dal canto nostro come abbiamo fatto con tutti rispetteremo l'impegno, onoreremo il campionato e la maglia, facendo del nostro meglio".

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